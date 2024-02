- Ze względu na to, że zwlekano z powołaniem naszego rządu, a pan prezydent zawetował (w grudniu - red.) ustawę okołobudżetową , te wynagrodzenia prawdopodobnie nie przyjdą tak, jak zakładaliśmy, (czyli -red.) od marca z wyrównaniem od stycznia - powiedziała Barbara Nowacka .

Minister edukacji przypomniała, że rząd Donalda Tuska był gotów na wypłacenie podwyżek "właściwie od razu" . - Może się tak zdarzyć, że to będzie dopiero od kwietnia , nad czym bardzo ubolewamy - dodała.

Szefowa MEN, dopytywana, na ile jest pewne, że podwyżki zostaną wypłacane od kwietnia, odpowiedziała: - Trochę to zależy od tempa negocjacji.

- My żeśmy naprawdę liczyli uchwalając budżet po przejęciu władzy, czyli w grudniu, że będzie to szło jak najszybciej. Jesteśmy - i mówię to bardzo osobiście - zasmuceni, że pan prezydent dla gry politycznej poświęcił spokój i bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli - zaznaczyła.