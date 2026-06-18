Spis treści: Zarobki w ochronie zdrowia. Od lipca wzrosną wynagrodzenia Płace lekarzy. Podwyżki są obowiązkowe Informacja o zarobkach medyków. Zmiana zasad

Zarobki w ochronie zdrowia. Od lipca wzrosną wynagrodzenia

Już od 1 lipca zmienią się gwarantowane pensje zasadnicze pracowników medycznych oraz okołomedycznych zatrudnionych na etatach. Podwyżki w sektorze zdrowotnym wyniosą od 469,19 do 1046,67 zł, w zależności od zajmowanego stanowiska.

Jak podała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, minimalne wynagrodzenie medyków od lipca wyniesie:

12 910,16 zł w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (wzrost o 1046,67 zł);

11 485,59 zł otrzymają magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją (wzrost o 931,17 zł);

10 595,23 zł dla lekarzy bez specjalizacji (wzrost o 858,98 zł);

7772,63 zł w przypadku stażystów (wzrost o 685,75 zł);

9081,63 zł otrzymają farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją (wzrost o 736,28 zł);

8369,34 zł zarobią pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji (wzrost o 678,52 zł);

7036,28 zł otrzymają opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem (wzrost o 882,57 zł).

Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmą także pracowników działalności podstawowej niewykonujących zawodu medycznego. Ich nowe stawki wyniosą 8903,56 zł dla osób z wykształceniem wyższym, 6944,77 zł dla pracowników z wykształceniem średnim oraz 5787,31 zł dla osób z wykształceniem poniżej średniego. To wzrost odpowiednio o 721,84 zł, 563,03 oraz 469,19 zł. Podane stawki są wynagrodzeniami brutto.

Płace lekarzy. Podwyżki są obowiązkowe

Wyższe wynagrodzenia medyków wynikają wprost z tak zwanej ustawy podwyżkowej. Ta definiuje sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które pracują na podstawie umów o pracę. Objęci ustawą medycy co roku od 1 lipca dostają wyższe wynagrodzenie, które nie może być niższe od określonego w ustawie minimum.

Podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i całego sektora oblicza się jako iloczyn kwoty bazowej. Ta równa jest przeciętnemu wynagrodzeniu oraz wskaźnikowi przypisanego danej grupie zawodowej. Przeciętne wynagrodzenie w ostatnich latach dynamicznie rosło, zwiększyła się także dynamika wzrostu płac w ochronie zdrowia. W zeszłym roku płace medyków wzrosły o ponad 14 procent. W tym roku ma to być 8,82 proc. A to oznacza, że będzie to znacznie więcej niż planowane podwyżki w budżetówce.

Informacja o zarobkach medyków. Zmiana zasad

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja na temat wynagrodzeń medyków po ujawnieniu zarobków 28-letniego lekarza z Warszawy. Ten, nie mając specjalizacji, w ciągu roku zarobił 1,6 mln złotych. Informacja wywołała ogromne wzburzenie opinii publicznej i jednocześnie zapoczątkowała dyskusję nad transparentnością wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W związku z powyższym 16 czerwca rząd przyjął projekt ustawy pozwalającej na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Nowe przepisy mają pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem. Aktualnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymuje anonimowe informacje o wynagrodzeniach. Nie może więc przypisać ich do jednego medyka.

Projekt zakłada znacznie więcej niż tylko wysokość wynagrodzenia lekarzy. Po zmianach możliwa będzie analiza kosztów pracy personelu medycznego czy struktury zatrudnienia. Pod lupę wzięta zostanie także praca lekarzy w wielu miejscach oraz relacja między formą zatrudnienia a faktycznym zaangażowaniem w realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.





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