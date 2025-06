Ministerstwo Finansów przedstawiło swoją propozycję dotyczącą stawki płacy minimalnej w 2026 roku. Czy to już pewne?

Podwyżka płacy minimalnej w 2026 roku zakłada wzrost stawki do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że będzie ona o 140 zł wyższa od obecnej kwoty , która wynosi 4666 zł brutto miesięcznie.

Podwyżka została zaproponowana zgodnie z prognozowanym poziomem inflacji, który ma wynosić 3 punkty procentowe. Osoby, które zarabiają płacę minimalną, będą mogły liczyć na zarobki o wysokości ok. 3570 zł netto.

W komunikacie Ministerstwa Finansów oprócz zapowiedzi zmian znalazło się również sprostowanie informacji, które kilka dni wcześniej pojawiły się w mediach. Według tych doniesień płaca minimalna miała wzrosnąć jedynie do 4670,70 zł brutto.

Rząd akceptuje nową kwotę. Co dalej?

Jak mówią przepisy, oficjalna propozycja musi zostać przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przychylono się do propozycji MF, co jednak nie kończy całego procesu.