Spis treści: Podwyżka renty wdowiej od 1 stycznia 2027 roku Nie każdy skorzysta na podwyżce. Kto może starać się o rentę wdowią? Limity renty wdowiej. Kto nie dostanie podwyżki?

Podwyżka renty wdowiej od 1 stycznia 2027 roku

W komunikacie z 16 października 2026 rokuZUS potwierdza podwyżkę tzw. renty wdowiej, czyli zbiegu świadczeń. Od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Podwyżka ta była zapowiadana już przy wprowadzeniu świadczenia w 2024 roku. Teraz seniorzy mogą być pewni wyższych przelewów od nowego roku.

Podwyżka renty wdowiej obejmie wszystkie osoby, które korzystają już ze zbiegu świadczeń i pobierają własną emeryturę lub rentę rodzinną w całości i dodatkowo część drugiego świadczenia po zmarłym małżonku. Aby podwyżka została naliczona, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Obejmie ona także osoby, którym zostanie przyznane świadczenie do końca roku.

Od 2027 roku renta wdowia będzie przyznawana już na nowych warunkach. Osoby składające wniosek będą mogły pobierać:

100 proc. własnej emerytury i 25 proc. renty rodzinnej,

100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury.

Każdy senior ma prawo wybrać korzystniejszą dla siebie opcję.

Nie każdy skorzysta na podwyżce. Kto może starać się o rentę wdowią?

Nie każdy jednak skorzysta na podwyżce zapowiedzianej przez ZUS. Renta wdowia przeznaczona jest dla konkretnej grupy seniorów, którzy spełniają następujące warunki:

mają co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

do śmierci małżonka pozostawali z nim w związku małżeńskim,

prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyły po skończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

nie zawarły nowego małżeństwa.

Osoby spełniające powyższe warunki powinny złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Formularz dostępny jest w placówkach lub na koncie PUE/eZUS.

Limity renty wdowiej. Kto nie dostanie podwyżki?

Choć podwyżka obejmuje wszystkich świadczeniobiorców renty wdowiej, nie każdy zobaczy ją na własnym koncie. Renta wdowia objęta jest także limitem dochodowym. Nie może być wyższa niż trzykrotność minimalnej emerytury. Obecnie górny limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie.

Osoby, które już teraz pobierają rentę wdowią w maksymalnej kwocie, nie zobaczą podwyżki na swoim koncie od 1 stycznia 2027 roku. W przypadku, gdy podwyżka spowoduje przekroczenie limitu dochodowego, renta wdowia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Do limitu renty wdowiej liczą się także świadczenia emerytalne wypłacane przez inne instytucje krajowe np. KRUS i zagraniczne.



