W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wyraził swój sprzeciw wobec aktu agresji, który doprowadził do zabójstwa Charliego Kirka, nazywając go zagrożeniem dla demokracji.

Konserwatywny aktywista Charlie Kirk został śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah.

Policja poszukuje sprawcy strzelaniny. Odnaleziono broń, ale napastnik wciąż jest na wolności.

W związku z informacją o śmierci aktywisty - którą podał przywódca USA Donald Trump - prezydent Polski Karol Nawrocki zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

"Najgłębszy sprzeciw". Nawrocki reaguje po śmierci Kirka

"Każdy akt agresji zasługuje na potępienie. Jednak zabójstwo młodego mężczyzny, męża i ojca, z powodu różnic politycznych, budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji" - napisał Nawrocki.

"Charlie Kirk odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody. Jego przesłanie rezonuje teraz jeszcze mocniej" - podkreślił polski prezydent.

"Łączę się w modlitwie z rodziną tragicznie zmarłego i całym narodem amerykańskim" - dodał Karol Nawrocki.

Charlie Kirk nie żyje. Sojusznik Donalda Trumpa zmarł po postrzeleniu

Konserwatywny aktywista Charlie Kirk został postrzelony podczas występu na uniwersyteckiej scenie w Utah.

Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. W miejscu, gdzie doszło do tragicznego incydentu, wybuchła panika, a zgromadzeni ludzie zaczęli uciekać.

Kirk został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

USA. Obława po zabójstwie aktywisty. Policja odnalazła broń

Z początkowych informacji mediów wynikało, że sprawca został ujęty. Jednak "New York Post" kilkadziesiąt minut po zdarzeniu przekazał, że zatrzymany mężczyzna to nie zamachowiec. Informację tę potwierdził rzecznik uniwersytetu cytowany przez agencję Reutera.

W czwartek służby poinformowały, że odnaleziono karabin, który najprawdopodobniej należy do sprawcy. Dodano, że funkcjonariusze posiadają wyraźne zdjęcia zamachowca, a pościg za nimi trwa.

Przekazano, że strzelec jest w "wieku studenckim", ale nie ujawniono jego wizerunku.

