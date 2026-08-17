W skrócie W województwach dolnośląskim i opolskim odnotowano lokalne podtopienia, w tym zalane posesje i powalone drzewa, a niektóre ulice zostały zalane wodą.

Na Górnym Śląsku pojawił się grad o wielkości piłek pingpongowych, a mieszkańcy zamieszczali nagrania w mediach społecznościowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców kilku województw, ostrzegając przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

Strażacy w wielu powiatach południowej Polski odnotowali liczne interwencje związane z wypompowywaniem wody, powalonymi drzewami oraz zatkanymi rowami melioracyjnymi.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed prognozowanymi w poniedziałek burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

"Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - brzmi komunikat RCB.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego (powiatu kłodzkiego) oraz małopolskiego (powiaty: chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki).

Nawałnice nad Polską. Podtopienia na Dolnym Śląsku

Według komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do godz. 16 odnotowano łącznie 145 zgłoszeń związanych z przechodzącymi nawałnicami. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: złotoryjskim (40), legnickim (30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17), lubańskim (13).

W Zgorzelcu i okolicznych miejscowościach strażacy walczą z usuwaniem skutków ulew, m.in. wypompowywana jest woda z zalanych posesji.

W Lubaniu na Dolnym Śląsku ulice zamieniły się w potoki - informuje na platformie X Sieć Obserwatorów Burz.

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Zalane ulice i posesje. Przez Opolszczyznę przechodzą burze

Z kolei komenda PSP w Opolu poinformowała, że do godz. 18 strażacy odnotowali 52 interwencje - w powiecie nyskim - 35, prudnickim - 11, krapkowickim - 4, opolskim z Opolem - 2.

"47 interwencji dotyczyło zalanych terenów i obiektów oraz pompowania wody napływowej. Pięć zdarzeń to wiatrołomy i połamane konary drzew. Nie odnotowano osób poszkodowanych" - czytamy w komunikacie strażaków.

W Głuchołazach, które ucierpiały w powodzi z 2024 roku, ulewy doprowadziły do podtopień.

Zalane są głównie piwnice, ale strażacy interweniowali też w związku z powalonymi drzewami na jezdniach oraz zatkanymi przepustami i rowami melioracyjnymi - przekazał Wirtualnej Polsce st. kpt. Dariusz Pryga, oficer prasowy KP PSP w Nysie.

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Grad na Śląsku. W Chorzowie zrobiło się biało

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczy też województwa śląskiego. W Chorzowie przeszła nawałnica z opadami gradu. Nie dość, że ulicami płynie woda, to jeszcze zrobiło się biało.

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Grad wielkości piłek pingpongowych spadł również w Będzinie - informuje Sieć Obserwatorów Burz.

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Opady grady odnotowano również w Świętochłowicach na Górnym Śląsku.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym deszczem i burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.



