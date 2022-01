Podszywanie się pod telefony posłów i CBA. Kolejne zgłoszenia

"Wczoraj wieczorem z numeru Szymona Hołowni zadzwonił do mnie automat z mieszanką gróźb śmierci i obelg za "namawianie do szczepienia dzieci". Podobny telefon, ale trochę innej treści, otrzymał w tym samym czasie ode mnie mój lider. Sprawa jest już zgłoszona policji" - poinformowała na Twitterze posłanka Hanna Gill-Piątek.

O spoofingu poinformowała także posłanka Paulina Matysiak z Lewicy: "Kolejny spoofing w moją stronę kilkanaście minut temu. I przekaz był jasny: groźba śmierci, bo popieram szczepienia przeciw covid. Jeśli ktoś myśli, że mnie zastraszy to się myli. Wiadomość będzie zgłoszona do odpowiednich służb."





Podobna sytuacja spotkała ją i posła Pawła Szramkę w ubiegłym tygodniu.





Telefoniczne groźby

Wcześniej o podobnych telefonach informowali Marcin Matczak i mec. Jacek Dubois.



"Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" - poinformował na Twitterze.

Jak poinformował w czwartek mec. Jacek Dubois, telefon z groźbą śmierci otrzymała również córka mec. Romana Giertycha. "Ktoś podszywając się pod numer naszej kancelarii zadzwonił do córki mojego przyjaciela R. Giertych, grożąc mu śmiercią, jeśli nie poniecha sprawy Pegasusa. Jutro złożymy w tej sprawie zawiadomienie. Przykro mi Marysiu, że musisz z tym się mierzyć" - napisał.





Telefon do córki Wojtunika

W ostatnich dniach doszło do podobnego ataku na telefon córki Pawła Wojtunika. Wówczas ktoś z jego numeru zadzwonił do niej i powiedział: "Twój tata nie żyje".



"Nie wiem kim jesteście kanalie, ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją 'Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu' przekracza wszelkie normy i granice..." - napisał wtedy Wojtunik.



Cieszyński zapowiada walkę z spoofingiem

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował w połowie stycznia o przygotowaniach do prawnego i technologicznego zwalczania m.in. spoofingu oraz phishingu. - Pracujemy z rynkiem telekomunikacyjnym nad tym, aby wprowadzić rozwiązania, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować, że dane połączenie pochodzi z zaufanego źródła - powiedział.

Spoofing to podszywania się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Przy takim cyberataku, odbiorca widzi na swoim telefonie informację o dzwoniącym (lub piszącym SMS), a w rzeczywistości dzwoni (lub pisze SMS) np. cyberprzestępca.

Cieszyński wyjaśniał, że walka ze spoofingiem w Polsce zmierza do tego, aby odbiorca został uprzedzony o ataku, czyli aby otrzymał informację, że połączenie (bądź SMS) pochodzi nie z tego numeru, który mu się wyświetla na telefonie.

