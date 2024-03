- Wielkie dzięki, że byliście razem z nami. Od 32 lat robimy coś niebywałego, nieprawdopodobnego. Graliśmy w całej Polsce, na całym świecie, gdzie panują przyjaźń, miłość, muzyka. Żegnamy się z Wami, kochani Polacy. Jesteście wspaniali. I oby to trwało do końca świata i o jeden dzień dłużej - macie siłę?! To wszystko się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Dziękujemy - podsumował założyciel fundacji.