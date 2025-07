Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, w nocy z 15 na 16 czerwca 2024 r. podrzucił do domu posłanki i jej męża list , w którym groził rozpowszechnieniem kompromitujących małżeństwo Stachowiczów informacji i domagał się przelania 50 tys. zł .

Katarzyna Stachowicz otrzymała pogróżki. Media ujawniły treść listu do posłanki KO

21-letni P. odpowiadał za przestępstwo z art. 191 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zmuszanie groźbą bezprawną do określonego zachowania, za co może grozić kara do trzech lat więzienia.