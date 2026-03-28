Spis treści: Zmiana czasu z zimowego na letni a podróż koleją. O czym pamiętać? Czy zmiana czasu wpłynie na podróż samolotem?

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się w nocy z 28 na 29 marca, kiedy to przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Oznacza to, że będziemy wówczas spać o godzinę krócej. Zmiany czasu są regulowane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 roku.

Zmiana czasu z zimowego na letni a podróż koleją. O czym pamiętać?

W związku ze zmianą czasu, niektóre pociągi kursujące w godzinach nocnych mogą mieć zmieniony rozkład jazdy. W przeciwieństwie do zmiany jesiennej z czasu letniego na zimowy (wtedy składy stoją przez godzinę na stacjach, by "poczekać" na odpowiedni czas), pociągi będą jechać bez dłuższych postojów, jednak ich przyjazd na kolejne stacje przesunie się o godzinę do przodu.

Wobec tego, przed planowaną podróżą warto zaznajomić się z informacjami podanymi przez danego przewoźnika. Dobrze jest zwrócić uwagę szczególnie na godziny odjazdów ze stacji. Jeśli nasz pociąg wyrusza niedługo po godzinie 3:00, na przykład o godzinie 3:05, to wówczas konieczne może okazać się przybycie na dworzec godzinę szybciej. Gdy znajdziemy się na stacji o godzinie 1:30 czasu zimowego do odjazdu pociągu (3:05 czasu letniego) będziemy mieli 35 minut.

Choć w zdecydowanej większości urządzeń zmiana czasu dokonuje się w sposób automatyczny, to jednak osoby korzystające z analogowych zegarków powinny pamiętać o przestawieniu godziny. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nasz pociąg odjeżdża rano, w dzień następujący po zmianie czasu. Jeśli nie dopilnujemy zmiany godziny to wówczas może okazać się, że przybyliśmy na stację zbyt późno - warto wtedy sugerować się zegarkiem na smartfonie, w którym to godzina przesuwa się automatycznie.

Czy zmiana czasu wpłynie na podróż samolotem?

W przypadku, gdy nasz lot wypada w nocy 29 marca, kluczowa jest godzina wylotu podana na bilecie. Jeśli samolot odlatuje o 1:55, to wówczas nie musimy się niczym martwić, bowiem zmiana czasu nastąpi, gdy już będziemy w powietrzu. W sytuacji, gdy odlot zaplanowany został na przykład na 3:05, to wówczas musimy przybyć na lotnisko odpowiednio wcześniej.

Jeśli zapomnimy o zmianie czasu i wyruszymy z domu o 1:00 (z przeświadczeniem, że mamy jeszcze ponad 2 godziny do odlotu), możemy nie zdążyć, bowiem w międzyczasie ucieknie nam godzina. Pamiętajmy również o tym, że nadanie bagażu oraz kontrola bezpieczeństwa także nieco trwają - w tym przypadku lepiej być zbyt wcześnie niż zbyt późno.

Co ciekawe, w nocy z 28 na 29 marca, godzina 2:00 najzwyczajniej w świecie nie występuje. W trakcie zmiany czasu, po 1:59 wybija 3:00. Oznacza to, że nie musimy martwić się tym, że jakiś lot zostanie wówczas zaplanowany na 2:30 - taka godzina we wspomniany dzień w ogóle nie figuruje w systemach rezerwacyjnych.

