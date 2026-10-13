Podpalenie stacji Starlink w Polsce. Trzecia osoba zatrzymana

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Niemieccy policjanci zatrzymali trzecią osobę, która może mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu - potwierdziła Interia w Komendzie Głównej Policji. Zatrzymaną ma być kobieta, którą aresztowali w Berlinie niemieccy kontrterrorsyści.

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Policjanci w żółtych kamizelkach kierują ruchem przy policyjnym radiowozie i zatrzymanym aucie w Woli Krobowskiej.
We wrześniu w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło do podpalenia stacji StarlinkówPawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Niemiecka policja w Berlinie zatrzymała trzecią osobę podejrzaną o związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, którą jest kobieta.
  • Według informacji z RMF FM i niemieckiego dziennika 'Bild' zatrzymana kobieta mogła być kierowcą dwóch wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji.
  • Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska doszło 23 września, a polska prokuratura zdecyduje, czy wystąpić z wnioskiem o wydanie kobiety do Polski.
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Jako pierwsze o sprawie informowało RMF FM. Zatrzymana kobieta miała pomagać w przeprowadzeniu akcji sabotażowej. Najprawdopodobniej była kierowcą dwóch zatrzymanych wcześniej obywateli Turcji.

Według niemieckiego dziennika "Bild" do zatrzymania doszło w berlińskiej dzielnicy Spandau.

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Sprawę ma teraz ocenić polska prokuratura, która zbada udział zatrzymanej w zdarzeniu, a następnie zdecyduje, czy wystąpić do niemieckich władz z wnioskiem o wydanie kobiety do Polski.

Podpalenie stacji Starlink. Zatrzymano dwóch obywateli Turcji

Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło 23 września. Od początku pojawiały się informacje, że na miejscu mogło dojść do podpalenia w ramach akcji sabotażowej.

Operatorem uszkodzonej stacji jest firma Exatel, czyli państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę dla Ukrainy.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano wcześniej dwie osoby. To obywatele Turcji - 34-letni Muslum T. oraz 38-letni Umit E.

"Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - informował premier Donald Tusk.

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