W skrócie ABW zebrało dowody, które pozwoliły postawić przed sądem grupę terrorystyczną odpowiedzialną za akty dywersji w Europie.

Jednym z członków grupy jest obywatel Kolumbii, zatrzymany za podpalenia w Polsce i Czechach, który został skazany przez czeski sąd.

Proces sześciu podejrzanych na Litwie ma się rozpocząć w tym roku, a śledztwo dotyczące obywatela Kolumbii toczy się również w Polsce.

"Jednym z członków grupy jest zatrzymany m.in. za podpalenia w Polsce i Czechach obywatel Kolumbii" - podkreślił Dobrzyński w swoim wpisie.

Z komunikatu ABW dowiadujemy się, że po procesach w Rumunii i Czechach skazano dwie osoby.

Akty dywersji w Europie. Ruszają procesy oskarżonych

"Na Litwie proces sześciu podejrzanych ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Prowadzone w Polsce śledztwo, dotyczące ob. Republiki Kolumbii, również jest w toku" - czytamy w oświadczeniu agencji.

Międzynarodowy zespół śledczych ujawnił, że seria aktów dywersji w całej Europie w tym m.in. w Polsce, została dokonana przez tę samą grupę terrorystyczną, mającą związki z rosyjskim wywiadem.

"W efekcie multilateralnej wymiany informacji ustalono identyczny modus operandi sprawców, którzy stosowali te same metody i działali w celu zastraszenia ludzi, wzbudzania strachu i nieufności oraz utrudniania wsparcia dla Ukrainy" - przekazała ABW.

Kolumbijczyk podpalił dwa obiekty w Polsce. Przebywa w czeskim więzieniu

O sprawie szajki dywersantów działających na rzecz Rosji zrobiło się głośno w zeszły roku. Służby ujawniły wówczas, że za za dwoma podpaleniami, które miały miejsce w 2024 roku w Polsce, stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Obywatelowi Kolumbii przedstawiono w Pradze zarzut popełnienia na terenie Polski czynu o charakterze terrorystycznym. Śledczy podejrzewali, że był on członkiem szerszej grupy. W Polsce grozi mu od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

"Kolumbijczyk w czerwcu tego roku został skazany przez czeski sąd na osiem lat więzienia za podpalenie zajezdni autobusowej w Pradze i planowanie podłożenia ognia w galerii handlowej. Mężczyzna przyznał się do winy" - wskazało w lipcu 2025 roku ABW.

