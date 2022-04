10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w katastrofie samolotu Tu-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Podczas prezentacji raportu Macierewicz przekonywał, że podkomisja przebadała "ścieżka kontrolnego podejścia i odejścia na drugie zejście pilotów TU-154M, czego dotychczas nie robiono". - Ostatnie 20 sekund lotu przesądziło o tragedii smoleńskiej - zapewniał przewodniczący podkomisji.

Macierewicz zapewniał, że przeprowadzono symulację lotu, zrekonstruowano rozkład szczątków samolotu oraz rozmieszczenie ciał i ich fragmentów. Sprawdzano również czy na pokładzie był ładunek wybuchowy.

Podczas wypowiedzi szefa podkomisji zaprezentowano prezentację sugerującą niszczenie i fałszowanie materiałów dowodowych.

- Przedstawiciele Polski nigdy nie słyszeli ani nie widzieli całości oryginału zapisów lotu, nie badali zniszczeń wybuchowych w centropłacie, nie widzieli zapasowego silnika elektrycznego, ani nie dokonali laboratoryjnej analizy silników. Nie otrzymali też większości dokumentów lotniska Smoleńsk-Siewiernyj - wyliczał Antoni Macierewicz. Podkreślał, że strona rosyjska blokowała Polsce dostęp do "szeregu dokumentów ws. katastrofy".

- Głównym i bezspornym dowodem rosyjskiej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem przez samolot brzozy na działce dr Bodina nad terenem gdzie nie było ani wysokich drzew ani innych wysokich przeszkód mogących zagrozić samolotowi - mówił Macierewicz, dodając że jej kontynuacją była "eksplozja w centropłacie", która "zniszczyła cały samolot i zabiła polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele".

Macierewicz przekazał, że działania te "zostały poprzedzone dwoma operacjami dezionformacyjnymi, które wprowadziły chaos wśród rosyjskich kontrolerów lotów i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w Witebsku". Szef podkomisji wskazywał na zamianę lotnisk zapasowych i "błędne sprowadzanie samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię". - Trzeba podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich polscy piloci, już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli, że lądowanie nie będzie możliwe. Po minięciu 100 m od lotniska podjęli próbę odejścia na drugi krąg. Potwierdzili to rosyjscy kontrolerzy i dyspozytorzy lotu - mówił.

Antoni Macierewicz: Były co najmniej dwie eksplozje

Antoni Macierewicz informował przed konferencją, że zostaną przedstawione na niej wnioski i zalecenia wynikające z badań podkomisji, poza tym "będzie prezentacja, która ułatwi zapoznanie się z podstawowymi tezami i ustaleniami raportu".

- Raport jest już wydrukowany, ma 338 stron oraz tysiące stron załączników, które zawierają materiał dowodowy, ponieważ sam raport przede wszystkim koncentruje się na wynikach badań, zaś materiał dowodowy, jego najważniejsza część, będzie dostępny dla opinii publicznej wraz z raportem w internecie - powiedział Macierewicz.

O to, co zawiera dokument, pytano Macierewicza w Programie I Polskiego Radia. - Były co najmniej dwie eksplozje, które zniszczyły samolot, ale przyczyny (zdarzenia - red.) były też polityczne. Administracja strony rosyjskiej zdecydowała się na tak nieprawdopodobny akt bezprawia, akt agresji wobec Polski, pierwszy od wielu lat, który zapoczątkował agresję militarną, z którą mamy do czynienia na Ukrainie - ocenił polityk PiS.



Jak dodał, "raport zawiera jednoznaczną odpowiedź". - Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że było to jedyne takie badanie, jakie znamy w historii badania wypadków lotniczych. Nigdy nie zdarzało się, że komisja ma do czynienia z całkowitym zafałszowaniem materiału dowodowego - stwierdził.



Podczas niedzielnych obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że "wiemy co stało się w Smoleńsku". Katastrofę określił jako "zamach i zbrodnię".

Pierwszy raport z badania. Nie jest dostępny na stronach rządowych

Pierwszy raport z badania katastrofy smoleńskiej Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, kierowana przez ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera ogłosiła w lipcu 2011 roku. W raporcie tym, komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

W 2013 roku powołany został "Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem" - tzw. komisja Laska od nazwiska Macieja Laska - ówczesnego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wnioski dotyczące katastrofy publikowano na stronie fakty.smolensk.gov.pl.

Od 24 listopada 2015 r. raport końcowy komisji Millera nie jest dostępny na stronach rządowych. Archiwum z fakty.smolensk.gov.pl przeniesiono na stronę faktysmolensk.niezniknelo.com. "Gdyby samolot został rozerwany w powietrzu przez wybuch, spowodowałoby to rozrzucenie pod miejscem eksplozji dużej liczby szczątków. Tymczasem przed punktem zderzenia z pierwszymi przeszkodami terenowymi nie znaleziono żadnych szczątków samolotu. Pierwsze i kolejne fragmenty samolotu znaleziono bezpośrednio za połamanymi drzewami - były to fragmenty zewnętrznych elementów maszyny o uszkodzeniach charakterystycznych dla zderzeń z przeszkodami" - informowano.