Poderwano polskie myśliwce, "stan gotowości". Reakcja na ataki w Ukrainie

W skrócie
- W województwie lubelskim rozesłano alerty o możliwym zagrożeniu atakiem z powietrza, ewakuowane zostało przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin.
- Według niepotwierdzonych informacji z ukraińskich kanałów informacyjnych w pobliżu przejścia rozbił się dron.
- Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje.
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek po południu alerty o możliwym z ataku powietrza. Powiadomienia dotarły do mieszkańców województwa lubelskiego.
"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - podało RCB. Niedługo później zagrożenie atakiem z powietrza zostało, stwierdzono też brak zagrożenia na terenie Polski
Dziennikarz Interii Łukasz Dubaniewicz potwierdził w rozmowie, że na terenie województwa lubelskiego włączone zostały syreny alarmowe.
Według niepotwierdzonych informacji przekazywanych przez ukraińskie kanały informacyjne dron rozbił się na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin.
Jak przekazał Łukasz Dubaniewicz, kilka minut przed godz. 17 przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie zostały ewakuowane, co potwierdził rzecznik nadbużańskiej straży granicznej Dariusz Sienicki.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przkazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje.
Polska poderwała myśliwce. Reakcja na uderzenia na zachodzie Ukrainy
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym poinformowano o poderwaniu polskich myśliwców.
"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - powiadomiono.
Armia dodała, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, "uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".
"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - nadmieniono w opublikowanym komunikacie.
Dowództwo zapewnia jednocześnie, iż działania te mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.