Przed godziną 13 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, "związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy", zostało zakończone.

"Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podano w komunikacie.

DORSZ zaznaczyło przy tym, że "nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej".

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - zakończyło dowództwo.

Rozwiń

Alert RCB z powodu aktywności Rosji. "Znajdź bezpieczne miejsce"

Wcześniej w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego wysłano alert RCB: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

Wydano również alert wzywający do ukrycia się. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczył mieszkańców województw przygranicznych.

Woj. podkarpackie , powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Woj. lubelskie, powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, zamknięte dwa lotniska

Według nieoficjalnych doniesień - podawanych przez zespół Monitora konfliktów w mediach społecznościowych - w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin - Dorohusk rozbił się dron. Jak donoszą media, bezzałogowiec zbliżył się na odległość dwóch kilometrów od polskiej granicy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - powiadomiło na platformie X DORSZ.

Działania mają charakter prewencyjny. Celem - jak wskazano - jest zabezpieczenie przestrzeni przed wtargnięciem niebezpiecznych jednostek.

Wojna na Ukrainie. Kolejna seria uderzeń

Rosja rozpoczęła kolejną serię ataków na ukraińskie terytorium w nocy ze środy na czwartek. Według przekazywanych informacji celem był Kijów.

Nad ranem ukraińskie media donosiły o uderzeniach także w obwodzie odeskim, Zaporożu i obwodzie charkowskim.



