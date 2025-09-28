W skrócie Poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo i aktywowano systemy obrony powietrznej w reakcji na zmasowane ataki Rosji na Ukrainę.

Przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie została tymczasowo zamknięta.

W wyniku rosyjskich nocnych nalotów na Ukrainę ucierpiały budynki mieszkalne, kilka osób zostało rannych.

W niedzielę po godz. 5 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej RP operują polskie i sojusznicze samoloty.

Decyzja o poderwaniu maszyn nastąpiła w związku z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".

Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie na portalu X.

Wojsko zaznacza, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono w komunikacie.

Zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie

Serwis Flightradar24, który monitoruje loty na świecie, przekazał, że przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie i Lublinie została tymczasowo zamknięta ze względu "nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Według serwisu porty pozostaną zamknięte co najmniej do godz. 6.

Zmasowany atak na Kijów. Rosja zniszczyła budynek mieszkalny

Ukraińskie media informowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował o świcie o skutkach rosyjskiego ataku.

"W rejonie sołomiańskim doszło do częściowego zniszczenia pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. Wszystkie służby udają się na miejsce zdarzenia" - pisał na Telegramie.

"Pociski cały czas uderzają w miasto" - ostrzegał Kliczko i apelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Według niego w kilku dzielnicach stolicy spadły szczątki rosyjskich dronów, wybuchły pożary. Kliczko poinformował również o pięciu osobach poszkodowanych.

Skutki nocnego nalotu Rosji odnotowano także w innych miejscowościach w obwodzie kijowskim. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

