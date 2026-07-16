Podejrzenie okłamania urzędników. MSZ reaguje na medialne doniesienia

W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczyna szczegółową kontrolę systemu przyznawania dotacji w konkursie 'Polonia i Polacy za Granicą 2026' i wstrzymuje kolejne wypłaty dla sprawdzanego podmiotu.

Zgodnie z informacjami Wirtualnej Polski stowarzyszenie Polonia Connect otrzymało prawie dwa mln zł, choć formalnie nie spełniło wymaganego doświadczenia w pracy ze środowiskami polonijnymi.

MSZ deklaruje prace nad zmianą modelu finansowania działalności polonijnej i zapowiada przedstawienie nowych rozwiązań.

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Według ustaleń Wirtualnej Polski stowarzyszenie Polonia Connect dostało miliony złotych od MSZ, chociaż nie spełniało warunków konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026".

Konkurs został ogłoszony 7 kwietnia. Tego samego dnia - jak podaje WP - 23-letni lublinianin uchwalił zmianę nazwy prowadzonego przez siebie stowarzyszenia Lubelska Liga Gier Miejskich na Stowarzyszeniem Polonia Connect. W statucie organizacji pojawił się punkt o działalności na rzecz Polonii, co wystarczyło, by przyznano jej dotacje.

Afera z dotacjami od MSZ. Resort zareagował na doniesienia

Ministerstwo zareagowało na publikację Wirtualnej Polski. Do czasu wyjaśnienia sprawy - z polecenia ministra i wicepremiera Radosława Sikorskiego - nie będzie wypłat kolejnych transz dotacji dla wspomnianego stowarzyszenia.

"Jeśli w toku weryfikacji potwierdzą się doniesienia dotyczące wprowadzenia urzędników w błąd lub przedstawienia fałszywej dokumentacji, ministerstwo skieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania" - podkreślił Maciej Wewiór w komunikacie na X.

Rzecznik ministerstwa przekazał, że opisany przez WP przypadek jest traktowany jako "potwierdzenie słuszności uruchomionych przez MSZ prac nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej z udziałem tzw. operatorów".

Jednocześnie MSZ deklaruje zamiar zapewnienia transparentności i efektywności wydatkowania środków publicznych. "Wypracowane rozwiązania przedstawimy w najbliższym czasie" - podsumował Wewiór.

Finansowanie z MSZ dla stowarzyszenia. Ustalenia dziennikarzy

Jak informowała Wirtualna Polska, Stowarzyszenie Polonia Connect dostało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych przydział 1,95 mln złotych. "To blisko 18 proc. rozdysponowanej puli konkursu 'Polonia i Polacy za Granicą 2026'" - wyjaśnia portal.

Regulamin konkursu MSZ wymagał od oferentów udokumentowanego doświadczenia w pracy ze środowiskami polonijnymi. Mimo zmiany statusu wspomniane stowarzyszenie tego warunku formalnie nie spełniało - zauważa WP. Według ustaleń wcześniej podmiot zajmował się organizowaniem imprez plenerowych w Lublinie.





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