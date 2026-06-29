Podejrzenie narażenia życia Nawrockiego w kampanii. Prokuratura wszczyna postępowanie

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Prokuratura sprawdza, czy doszło do narażenia życia lub zdrowia Karola Nawrockiego. Śledztwo wszczęto z urzędu po publikacji wspomnień prezydenta dotyczących jego kampanii wyborczej. W ujawnionym fragmencie książki Nawrocki opowiedział o sytuacji, w której bardzo źle się poczuł i stracił przytomność.

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol NawrockiFilip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie potencjalnego narażenia zdrowia lub życia Karola Nawrockiego w związku z podejrzeniem otrucia.
  • Podłożem podjęcia działań jest publikacja wspomnień Nawrockiego, w których opisał utratę przytomności po wiecu wyborczym.
  • W książce prezydent relacjonuje szczegóły wydarzeń z kampanii, w tym nagłe pogorszenie stanu zdrowia.
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Chodzi o książkę "Skąd się wziął Karol Nawrocki", w której prezydent w wywiadzie rzece z profesorem Andrzejem Nowakiem opisał wstrząsający moment z kampanii wyborczej.

"Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu - i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam" - wyznał Nawrocki. Fragment książki opublikował portal wPolityce.

Karol Nawrocki wspominał kampanię. Prokuratura wszczęła postępowanie

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy poinformowała w poniedziałek o wszczęciu śledztwa z urzędu. Dotyczy ono podejrzenia narażenia obecnego prezydenta na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w czasie kampanii wyborczej w 2025 roku.

Jak przekazano w komunikacie, podstawą podjęcia czynności są medialne publikacje - wskazujące, że 15 maja 2025 roku w trakcie spotkania Nawrockiego z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich doszło do pogorszenia się jego stanu i chwilowej utraty przytomności.

Prokurata wskazała, że według medialnych informacji zdarzenie to mogło być skutkiem podania "substancji zagrażających życiu lub zdrowiu". Na ten moment śledczy nie zajmują stanowiska w tej sprawie.

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Z relacji prezydenta wynika, że w owym dniu był śledzony przez "jakąś dziwną kamerę". "Dziwnie zachowywały się też telewizje związane z moim kontrkandydatem. (…) Byli dziwnie skupieni na jednym: czy ja na pewno wsiądę do pociągu między Ząbkowicami Śląskimi a Dzierżoniowem" - wspominał w książce "Skąd się wziął Karol Nawrocki".

Nawrocki miał poczuć nagłe osłabienie. "Jakbym dostał konkretny cios w szczękę" - zobrazował. Jego najbliżsi współpracownicy pomogli mu wrócić do autokaru, gdzie stracił przytomność.

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Prezydent przekazał, że według jego towarzyszy przez kilka minut targały nim wymioty, jednak on sam niczego nie pamięta. "Porównywali to do filmu 'Egzorcysta' - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem" - wyjaśnił.

Według niego "coś się wydarzyło jeszcze w Ząbkowicach". "Od początku kampanii słyszałem od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinienem całować kobiet w rękę, że to może być sposób, żeby mnie podtruć, że poruszam się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć. Ale ja i tak to robiłem. Nawet wtedy, w tym deszczu - panie podchodziły, wyciągały ręce, całowałem je w rękę, rozmawiałem z ludźmi" - wspominał Nawrocki.

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