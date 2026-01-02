Podejrzany Ukrainiec na lotnisku. Są nowe informacje z prokuratury

23-letni Ukrainiec, zatrzymany na Lotnisku Chopina ze sprzętem do zagłuszania fal radiowych, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany - podała prokuratura. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Illia S. nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jego urządzenia są legalne. Służby badają obecnie, co zawierają zabezpieczone nośniki.

Zatrzymany na Lotnisku Chopina Ukrainiec miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany na Lotnisku Chopina Ukrainiec miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych (zdj. ilustracyjne)Mateusz Wlodarczyk / NurPhotoGetty Images

23-letni obywatel Ukrainy, Illia S., wzbudził podejrzenia służb ochrony warszawskiego portu swoim nietypowym zachowaniem - mężczyzna godzinami przesiadywał w kawiarni na lotnisku. Jako pierwsza o sprawie poinformowała "Rzeczpospolita".

Okazało się, że miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach częstotliwości zarezerwowanych dla łączności i nawigacji lotniczej.

Mężczyzna został zatrzymany 27 grudnia i decyzją sądu aresztowany na miesiąc. 

Ukrainiec zatrzymany na Lotnisku Chopina. Nowe informacje z prokuratury

W piątek nowe informacje w sprawie podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

    - Podejrzany złożył bardzo długie wyjaśnienia, ale nie odpowiadają one na najważniejsze pytania. Twierdzi, że urządzenia, które miał przy sobie, są legalne - powiedział prok. Skiba. Dodał, że służby ustalają, w jaki sposób mężczyzna trafił do Polski.

    - Podczas przesłuchania podejrzany przekazał, że wcześniej był m.in. w Dubaju, Kanadzie, Grecji i we Włoszech. Analizowany jest monitoring również z innych dni czy mógł przebywać w tym miejscu wcześniej - przekazał prok. Skiba.

    Nośniki znalezione przy mężczyźnie zatrzymanym na Lotnisku Chopina zostały przekazane do biegłego z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - dodał prok. Skiba.

    Podejrzane zachowanie Ukraińca na lotnisku. Grozi mu więzienie

    Prokurator wnioskował o trzymiesięczny areszt dla 23-latka, jednak sąd stwierdził, że miesiąc jest wystarczający na powołanie biegłego. Pomoże on ustalić, co znajduje się na zabezpieczonych nośnikach i do czego dokładnie służyły.

    Illia S. usłyszał zarzut usiłowania zakłócania fal radiowych poprzez posiadanie sprzętu, który może służyć do działania niezgodnego z przepisami, m.in. Prawa lotniczego.

    Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do pięciu lat więzienia.

