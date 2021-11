Według ustaleń śledczych grupa działała w Wielkopolsce i poza granicami kraju, głównie w Niderlandach, od września 2020 r., aż do momentu jej rozbicia - poinformowała PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Wskazała, że członkowie tej grupy podejrzani są o przemyt i wprowadzanie do obrotu substancji narkotycznej 3CMC. - Przemycone substancje miały być rozprowadzone najprawdopodobniej na terenie woj. wielkopolskiego - zaznaczyła policjantka.

Powiedziała, że pierwszą akcję przeciwko grupie przeprowadzono w marcu na przejściu granicznym w woj. lubuskim. Wtedy policjanci CBŚP udaremnili przemyt z Królestwa Niderlandów do Polski 11 kg 3CMC. - Narkotyk był ukryty w przestrzeniach karoserii auta - podała.

- Wówczas to zatrzymano dwie osoby, którym postawiono zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywóz znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych - co oznacza zbrodnię, która jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 15 lat. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu, gdzie nadal przebywają - tłumaczyła.

Część zatrzymanych w areszcie

W trakcie dalszej pracy śledczy ustalili kolejne osoby podejrzane o zlecenie przemytu i prawdopodobnie o rozprowadzanie narkotyków. W jej efekcie policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali do sprawy kolejne 14 osób.

Zatrzymanych doprowadzili do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty obrotu znacznymi ilościami narkotyków, w tym 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

- Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował wobec 5 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym wobec dwóch osób zastrzegł możliwość jego zmiany po wpłaceniu poręczenia majątkowego po 50 tysięcy złotych - zaznaczyła PK, dodając, że wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

Za zarzucane czyny może im grozić do 12 lat więzienia.

Policjanci wśród zatrzymanych

- Wśród zatrzymanych jest trzech funkcjonariuszy policji, którzy byli nabywcami substancji psychotropowej. Dwóch policjantów usłyszało zarzuty udzielania innym osobom substancji psychotropowej w postaci 3-CMC. Ponadto jednemu z funkcjonariuszy policji przedstawiono zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień poprzez dokonywanie nieuprawnionych sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych, a następnie przekazanie uzyskanych w ten sposób informacji służbowych osobie nieuprawnionej" - tłumaczyła PK.

Prokuratorzy wskazali, że wobec wszystkich podejrzanych będących funkcjonariuszami policji prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, a ponadto wobec dwójki policjantów także zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Policjantom za przestępstwa narkotykowe grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.