Podatek od nieruchomości to danina publiczna płacona przez właścicieli nieruchomości (np. budynków, gruntów, lokali) na rzecz gminy . Jego wysokość zależy od rodzaju nieruchomości, jej powierzchni oraz stawek ustalonych przez radę gminy, które nie mogą przekraczać maksymalnych limitów określonych w ustawie.

Podatek od nieruchomości. Do kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację na podatek od nieruchomości należało złożyć do 31 stycznia 2025 roku , zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2024 poz. 123). Termin ten dotyczy osób prawnych, wypełniających deklarację DN-1 .

Jednak nowelizacja definicji budynku i budowli, wprowadzona ustawą z dnia 19 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1567), przyniosła przedsiębiorcom - czyli osobom prawnym - istotne udogodnienie. Mogli przedłużyć termin złożenia deklaracji do 31 marca 2025 roku, pod warunkiem powiadomienia organu podatkowego przed 31 stycznia 2025 roku. To rozwiązanie pozwoliło firmom na lepsze przygotowanie się do nowych regulacji, które dotyczyły milionów podmiotów gospodarczych.