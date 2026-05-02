Spis treści: Dla kogo podatek od deszczu 2026? Ile wynosi podatek od deszczu 2026? Co obejmuje podatek od deszczu?

Podatek od deszczu to potoczne określenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wprowadzonej przepisami prawa wodnego. Funkcjonuje w Polsce od 2018 roku, jednak nie ma charakteru powszechnego, ponieważ obejmuje wyłącznie ściśle określone przypadki. Istotą podatku od deszczu jest powiązanie kosztów zjawiska tak zwanej "betonozy" z właścicielem nieruchomości, który ogranicza zdolność gruntu do wchłaniania wody.

Dla kogo podatek od deszczu 2026?

Podstawowe kryteria są dwa i muszą wystąpić jednocześnie. Po pierwsze, powierzchnia nieruchomości musi przekraczać 3500 m². Po drugie, co najmniej 70 proc. tej powierzchni musi być trwale uszczelnione. Oznacza to, że grunt został w znacznym stopniu pokryty materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody, takimi jak beton, asfalt czy kostka brukowa.

W praktyce chodzi więc o duże obiekty jak centra handlowe, hale magazynowe, zakłady przemysłowe, rozległe parkingi czy place logistyczne.

Istotnym warunkiem powstania podatku od deszczu jest również brak skutecznego systemu odprowadzania lub zagospodarowania wód opadowych. Jeśli deszczówka nie jest zatrzymywana ani odprowadzana w sposób kontrolowany, rośnie ryzyko wystąpienia opłaty.

Warto podkreślić, że obowiązek nie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości. Obejmuje także użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych czy podmioty zarządzające gruntami publicznymi. Jednocześnie przepisy przewidują wyłączenia, które zawężają grupę zobowiązanych. Podatku od deszczu nie płaci się m.in. w przypadku dróg publicznych czy infrastruktury kolejowej, o ile stosowane są odpowiednie systemy retencyjne lub odprowadzające wodę. To w praktyce oznacza, że zdecydowana większość właścicieli domów jednorodzinnych nie musi się obawiać tej opłaty. Dotyczy ona przede wszystkim dużych inwestorów i podmiotów gospodarczych.

Ile wynosi podatek od deszczu 2026?

W 2026 roku obowiązują stawki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2023 roku, które weszło w życie w 2024 i nadal pozostaje aktualne. Wysokość opłaty zależy bezpośrednio od tego, jak bardzo dana nieruchomość ogranicza naturalne wchłanianie wody oraz czy zastosowano rozwiązania retencyjne.

Najwyższa stawka wynosi 0,50 zł za metr kwadratowy rocznie i dotyczy nieruchomości całkowicie pozbawionych systemów zatrzymywania wody. Jeśli właściciel wdroży częściowe rozwiązania, opłata spada do 0,30 zł lub 0,15 zł za metr kwadratowy rocznie, w zależności od skuteczności tych systemów.

Najniższa stawka wynosi 0,05 zł za metr kwadratowy rocznie i przysługuje tym, którzy potrafią zatrzymać ponad 30 proc. rocznego odpływu wód opadowych. Podstawą naliczania opłaty jest powierzchnia wyłączona z naturalnej retencji, czyli ta część działki, która nie przepuszcza wody. To od niej wylicza się należność według odpowiedniej stawki. Rozliczenia prowadzone są kwartalnie, a obowiązek przekazywania danych spoczywa na właścicielu lub użytkowniku nieruchomości. Końcową decyzję o wysokości opłaty wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co obejmuje podatek od deszczu?

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje przede wszystkim skutki ingerencji człowieka w naturalny obieg wody. Jej istotą jest obciążenie tych, którzy poprzez zabudowę lub utwardzenie terenu ograniczają zdolność gleby do wchłaniania opadów. W praktyce chodzi o wszystkie powierzchnie, które blokują naturalne wsiąkanie wody, czyli dachy budynków, parkingi, drogi wewnętrzne, place manewrowe czy inne utwardzone przestrzenie.

Jednocześnie system uwzględnia działania proekologiczne. Do elementów zmniejszających opłatę należą m.in. zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe, systemy rozsączania czy inne rozwiązania pozwalające zatrzymać wodę na miejscu. To one decydują o tym, czy właściciel zapłaci maksymalną stawkę, czy symboliczną kwotę.

Co ważne, wpływy z podatku od deszczu nie trafiają do budżetu bez celu. Są przeznaczane na działania związane z gospodarką wodną jak inwestycje retencyjne, przeciwdziałanie suszy, ochronę przed podtopieniami czy rozwój infrastruktury wodnej.

