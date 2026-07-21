Podatek nawet bez zysku? Senat ostrzega przed pułapką w nowych przepisach

Spis treści: Senat o ustawie OKI: Ten przepis to pułapka Rząd będzie musiał wyjaśnić swoją decyzję

Projekt ustawy o OKI Rada Ministrów przyjęła w maju. To nowe narzędzie do inwestowania i oszczędzania, w ramach którego będzie można gromadzić m.in. akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje oraz środki pieniężne.

Najważniejszą zachętą dla inwestorów ma być zwolnienie z podatku Belki oraz innych podatków od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł. W ramach tego limitu maksymalnie 25 tys. zł ma dotyczyć aktywów oszczędnościowych, takich jak obligacje skarbowe czy lokaty.

Według rządowych szacunków nowe rozwiązanie mogłoby skierować na polski rynek kapitałowy nawet 74 mld zł do 2040 roku. Jednocześnie projekt wprowadza podatek od wartości aktywów zgromadzonych na koncie po przekroczeniu określonego progu.

Senat o ustawie OKI: Ten przepis to pułapka

Jak wskazuje Biuro Legislacyjne Senatu, problem polega na tym, że podatek po przekroczeniu określonego limitu ma być naliczany od wartości aktywów, a nie od osiągniętego dochodu. W opinii senackiej czytamy:

"Przewidziana w opiniowanej ustawie konstrukcja podatku od wartości aktywów powoduje, że obowiązek podatkowy będzie powstawał wyłącznie z uwagi na posiadanie aktywów OKI, niezależnie od ekonomicznego rezultatu prowadzonej działalności inwestycyjnej. Oznacza to, że podatek - z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie zwolnień - będzie należny także wówczas, gdy podatnik nie osiągnął dochodu, a nawet poniósł stratę".

W opinii ekspertów Biura Legislacyjnego jest to rozwiązanie nietypowe z punktu widzenia klasycznych zasad opodatkowania inwestycji. W obecnym systemie podatek od zysków kapitałowych jest bowiem powiązany z osiągniętym dochodem.

Rząd będzie musiał wyjaśnić swoją decyzję

Senaccy eksperci zwracają uwagę, że w uzasadnieniu projektu zabrakło szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego zdecydowano się właśnie na taki model opodatkowania.

Oczekują więc od rządu przedstawienia argumentów przemawiających za rozwiązaniem, które może obciążać inwestorów nawet w okresie spadków na rynku.

Senat chce również zbadać, czy planowane przepisy nie przyniosą skutku odwrotnego do zamierzonego. Zdaniem ekspertów podatek od wartości aktywów może zniechęcić do długoterminowego oszczędzania i inwestowania, osłabiając atrakcyjność nowych kont.

W efekcie samo zwolnienie z podatku Belki może okazać się niewystarczającą zachętą. Senat ma zająć się ustawą o OKI podczas posiedzenia zaplanowanego na 22 lipca.

Źródło: senat.gov.pl





"Polityczny WF": Czy Przemysław Czarnek potrafi się uwiarygodnić? INTERIA.PL