Pierwotnie podatek minimalny znalazł się już w założeniach Polskiego Ładu z 2021 roku, jednak ze względu wiele negatywnych opinii związanych m.in. z konfliktem w Ukrainie przyczyniającym się do gorszej sytuacji polskich przedsiębiorców jego wprowadzenie zostało wstrzymane. Finalną datę wprowadzenia do systemu nowego podatku wyznacza art. 38ec ustawy o CIT, który zawieszał jego wejście w życie do 1 stycznia 2024 roku.