W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty: dwa pociski rakietowe oraz jeden dron odrzutowy.

Służby nie odnotowały ofiar wśród ludzi ani zniszczeń infrastruktury krytycznej na terytorium Polski po nocnym ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę.

W reakcji na incydent polskie wojsko aktywowało systemy obrony powietrznej Patriot, Poprad i Pilica oraz poderwało myśliwce F-16 i szwedzkie Gripeny.

Premier Donald Tusk ocenił, że obiekty, które spadły na polską ziemię, pochodzą z Rosji i zwołał w tej sprawie pilną naradę z ministrami oraz szefami służb.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uznał zdarzenie za rosyjską prowokację, wiążąc je z odbywającymi się w Nowej Dębie ćwiczeniami wojskowymi koalicji.

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- Nikt nie ucierpiał na terytorium Rzeczpospolitej. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej. Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Tą informację potwierdzaliśmy u komendanta głównego - mówił na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie.

Szef MON potwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej, "atakującej w tym wypadku również Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy, otwiera się w nowym oknie".

Kontynuując, wicepremier poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych i dronów klasycznych.

Później gen. dyw. Ireneusz Nowak sprecyzował, że w sumie Rosja użyła 26 pocisków Kalibr, 72 rakiet Ch-101, 503 dronów (z czego 202 odrzutowych) oraz siedmiu bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i czterech Tu-160.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja, otwiera się w nowym oknie w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

"Pod Biłgorajem spadła rakieta Ch-101". Wicepremier podał szczegóły

Szef MON oświadczył, że służby działają na Podkarpaciu w miejscowościach Rudnik nad Sanem (pow. niżański) oraz w Mołodycz (pow. jarosławski), a także na Lubelszczyźnie w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski).

- W tym ostatnim przypadku możemy powiedzieć najwięcej. Najpewniej była to rakieta Ch-101. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, w pierwszym najprawdopodobniej był to dron odrzutowy - oznajmił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że przez całą noc operowały polskie i sojusznicze pary dyżurne myśliwców F-16 (dwa polskie) oraz szwedzkich Gripenów (również dwa). Wojsko korzystało również z: samolotu do tankowania holenderskich sił powietrznych Airbus A330 MRTT, samolotu wczesnego rozpoznania SAAB-340 oraz polskiego systemu rozpoznawczego.

- Systemy Patriot zlokalizowane wokół lotniska Jasionka w Rzeszowie, otwiera się w nowym oknie oraz w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie zostały aktywowane. Systemy naziemne (SPZR) Poprad oraz (Zestaw Rakietowo-Artyleryjski) Pilica+ zostały aktywowane. W akcji uczestniczą również śmigłowce, uczestniczą bo dalej operują w powietrzu oraz trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - przekazał szef MON.

Generał omówił też alerty wysłane do niektórych mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Od godz. 1:40 do godz. 5:49 obowiązywał tzw. Air Raid Warning Yellow, czyli wysoce prawdopodobne zagrożenie. Następnie od godz. 5:49 do godz. 7 zmienił się on na Air Raid Warning Red, którego konsekwencją było odpalenie syren alarmowych i SMS-y z prośbą o znalezienie schronienia.

To nie był jeszcze koniec, ponieważ bombowce rosyjskie w czasie powrotu do swoich baz odpaliły jeszcze kolejną salwę pocisków manewrujących. W związku z tym ponownie poderwano polskie F-16.

"Kolejna prowokacja Rosji". Kosiniak-Kamysz podał możliwy powód

W ocenie Kosiniaka-Kamysza "mamy do czynienia z kolejną prowokacją Federacji Rosyjskiej". - Data nie jest według mnie przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych w Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - dodał wicepremier.

W czasie manewrów obecni będą ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone. - Udam się do naszych sojuszników też z wnioskiem, żeby zobaczyli, z czym my się tu każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, od czterech lat mierzymy. Że sytuacja zagrożenia dla NATO, otwiera się w nowym oknie i prowokacji ze strony rosyjskiej jest bardzo poważna - zaznaczył.

Wicepremier oznajmił, że wystąpi z wnioskiem do Sekretarza Generalnego Sojuszu Marka Rutte, otwiera się w nowym oknie o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji "Eastern Sentry" (Wschodnia Straż). - Są tutaj żołnierze z sojuszniczych państw, na przykład z Republiki Czeskiej, ale potrzeba większego wsparcia - nadmienił.

Po wystąpieniu Kosiniaka-Kamysza, na mównicę wyszedł gen. bryg. Ireneusz Nowak. Wojskowy przekazał, że celem nocnego ataku Rosji była głównie infrastruktura krytyczna Ukrainy w postaci mostów i energetyki.

- W zasadzie wszystkie obwody były dotknięte tej nocy tym atakiem, a więc Lwowski, Iwanofrankowski, Chmielnicki, Tarnopolski, Kijowski, Wołyński, Równieński, Żytomierski i Zakarpacki. Bezpośrednio przy granicach Polski mieliśmy do czynienia z aż 11 obiektami, które zagrażały bezpośrednio wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną, z czego na ten moment możemy powiedzieć, że trzy to zrobiły - poinformował.

Akcja służb w trzech lokalizacjach. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Rano w sieci pojawiły się nagrania m.in. z woj. lubelskiego, na których widać i słychać jak jeden z obiektów spada i eksploduje.

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W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej minister infrastruktury Dariusz Klimczak podał rano dwie informacje. Jedna z nich dotyczyła Portu Lotniczego Rzeszów-Jesionka. Tam ewakuowano dziewięć osób z wieży kontroli lotów, otwiera się w nowym oknie, które następnie udały się do doraźnego miejsca schronienia. Na pewien czas również zamknięto również lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Obecnie oba porty pracują.

Drugie dotyczyło Rudnika pod Sanem. Dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego, jednak nie odnotował widocznych szkód.

Donald Tusk reaguje: To nie wygląda na przypadek

Na wydarzenie zareagował również premier Donald Tusk, który zwołał naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb.

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Po zakończeniu spotkania premier stwierdził, że "nie wygląda na przypadek", otwiera się w nowym oknie. - Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - powiedział Donald Tusk. Dodał również, że do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO.

Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent Karol Nawrocki jest od początku dnia na bieżąco informowany o całej spawie, otwiera się w nowym oknie.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Dowództwem Operacyjnym Rozdziałów Sił Zbrojnych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, także policją, która na miejscu zabezpiecza to miejsce zdarzenia - przekazał i dodał, że na miejsce udał się pracownik BBN, który zapozna się z bieżącymi raportami.

Czym jest pocisk manewrujący Ch-101?

Rakieta Ch-101 to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia o zasięgu około 4 tys. kilometrów, przenoszący głowicę o masie około 400 kg, która może przenosić ładunek konwencjonalny, a w wersji Ch-102 nuklearny.

Ma długość około 7,5 m, a jego całkowita masa to ponad dwie tony. Wystrzeliwany jest z bombowców Tu-160 i Tu-95MS.

Zbudowany jest w ten sposób, by jak najbardziej utrudnić jego wykrycie przez systemy radarowe. Dodatkowo operuje na niskim pułapie, co dodatkowo zwiększa jego niewykrywaność. Naprowadzany jest przy wykorzystaniu systemu GLONASS (rosyjski, globalny system nawigacji satelitarnej - red.), co sprawia, że uderza w cel w dokładnością do około 10 m.



