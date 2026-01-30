Kolejne prognozy pogody nie zostawiają wątpliwości: najbliższe dni mogą się okazać najzimniejszym okresem w tym sezonie. Z północnego wschodu do Polski napływa masa arktycznego powietrza, przynosząc potężne mrozy. Wkrótce nocami temperatura spadnie miejscami do około -24 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Arktyczny ziąb w Polsce. Kilkadziesiąt stopni mrozu

W piątek jeszcze miejscami na południu mamy do czynienia z opadami marznącego deszczu i mżawki oraz śniegu. Jednak na północy coraz bardziej rozbudowuje się wyż Daniel, który mocno uspokoi aurę w naszym kraju. Cena za to będzie jednak wysoka: potężne mrozy.

Za dnia na północnym wschodzie i północy na termometrach może być -11, -9 stopni Celsjusza. Warto jednak skupić się na kolejnym parametrze, który dla wielu osób może mieć największe znaczenie, czyli temperaturze odczuwalnej. W piątek o godz. 11:00 mieszkańcom Suwałk mogło się zdawać, że jest -21 stopni:

W piątek przed południem odczuwalna temperatura w Suwałkach wynosiła -21 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie znacznie niższa IMGW materiał zewnętrzny

Nadchodzący weekend oraz początek przyszłego tygodnia będą spokojne i przeważnie bezchmurne. Podczas jasnych i w większości pozbawionych chmur nocy ciepłe powietrze szybko się uniesie, zastępowane przez mroźne, co wyraźnie odczujemy w wielu miejscach.

W najzimniejszej części kraju - rejonie Podlasia i Suwalszczyzny - najbliższej nocy temperatura odczuwalna może spaść do około -26 stopni - wynika z prognozy udostępnionej przez IMGW:

Odczuwalna temperatura cały czas najniższa będzie na północnym wschodzie kraju. To się nie zmieni w kolejnych dniach i nocach IMGW materiał zewnętrzny

W sobotę w ciągu dnia na północy i północnym wschodzie na termometrach będzie -12, -10 stopni, a w centrum około -8. W nocy jednak temperatury spadną jeszcze mocniej i wyniosą na północnym wschodzie do -22, -20, a lokalnie do -24 stopni Celsjusza.

Wówczas w tych rejonach Polski trzeba będzie uważać. W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę wczesnym rankiem odczuwalna temperatura może wynieść nawet około -30 stopni Celsjusza:

W niedzielny poranek na Suwalszczyźnie odczuwalna temperatura może spadać miejscami do około -30 stopni IMGW materiał zewnętrzny

Będą to bardzo wymagające warunki, w dodatku utrzymają się dość długo. Obecne prognozy wskazują, że siarczyste mrozy nie ustąpią mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia. Pogoda przez ten czas może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia.

Temperatura odczuwalna - co to jest? "To zależy"

Temperatura odczuwalna zdecydowanie różni się od "zwykłej", którą notujemy na termometrach i jest wartością obiektywną, łatwą do zmierzenia.

W tym przypadku eksperci z IMGW stosują wartość zbliżoną, obliczoną przy użyciu wzorców teoretycznych i wykorzystaniu wielu czynników. Jej podstawę stanowi model komfortu termicznego Steadmana, czyli uwzględniającego wpływ ciśnienia pary wodnej i przepływu powietrza w procesie wymiany ciepła między ciałem a otoczeniem.

Odpowiedź na konkretne pytanie: jaka jest temperatura odczuwalna? bywa złożona, a zwykle rozpoczyna się od stwierdzenia "To zależy" - podkreślają eksperci z IMGW, definiując tę wartość.

Synoptycy podkreślają, że wartość temperatury odczuwalnej "należy traktować jako temperaturę odczuwalną w cieniu".

