W skrócie Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, otrzymał Nagrodę Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia za odwagę obywatelską.

Poczobut spędził ponad pięć lat w białoruskim więzieniu, a jego uwolnienie z 26 kwietnia 2026 roku było efektem długotrwałych wysiłków dyplomatycznych.

Podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego laureat podkreślił, że historia pokazuje, iż prędzej czy później każdy reżim przegrywa.

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Uroczystość odbyła się w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego, jednej z instytucji, które w 2011 r. powołały do życia Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia.

Nagroda Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia przyznawana jest corocznie osobom, które wykazały się wybitną odwagą obywatelską w stawianiu oporu totalitaryzmowi i w obronie takich wartości jak demokracja, prawa człowieka i praworządność. Nagroda to wyraz uznania dla osób, które poprzez swoje działania, osobiste zaangażowanie i odwagę moralną pomogły zachować prawdę historyczną.

W poprzednich latach laureatami tej nagrody byli m.in. Aleksiej Nawalny i Oleg Nawalny, Swiatłana Cichanouska, Stowarzyszenie Memoriał i Władimir Kara-Murza, a w zeszłym roku Iryna Danyłowicz, obrończyni praw człowieka.

Andrzej Poczobut z prestiżową nagrodą. Docenili jego odwagę

Decyzja o przyznaniu Andrzejowi Poczobutowi tegorocznej nagrody zapadła we wrześniu podczas zebrania 70 organizacji - członków Platformy w Pradze.

W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda jest wyrazem uznania dla jego otwartej odwagi obywatelskiej, zaangażowania w niezależne dziennikarstwo, obrony praw człowieka i wysiłków na rzecz zachowania prawdy historycznej o Białorusi.

Przypomniano również, że wybór Andrzeja Poczobuta nastąpił po latach uwięzienia i prześladowań przez władze białoruskie i jest symbolem uznania dla "człowieka, którego zaangażowanie w prawdę i wolność pozostało niezłomne pomimo osobistych kosztów".

Urodzony w 1973 r. Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi. Jako korespondent "Gazety Wyborczej" informował o polityce władz białoruskich, przypadkach łamania praw człowieka i represjach.

Andrzej Poczobut o Powstaniu Warszawskim. "Każdy reżim przegrywa"

Sygnatariusze nagrody zaznaczyli, że zajmował się również tematyką historyczną.

"Dziennikarstwo Poczobuta wielokrotnie wprowadzało go w konflikt z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Spotkał się z nękaniem, zastraszaniem, aresztowaniami, przeszukaniami i konfiskatą swojego majątku, zanim został uwięziony w serii spraw motywowanych politycznie" - przypomniano w uzasadnieniu do nagrody.

Poczobut spędził ponad pięć lat w białoruskim areszcie i więzieniu. Jego skazanie zostało powszechnie potępione przez organizacje praw człowieka i władze polskie, a uwolnienie Poczobuta (26 kwietnia 2026 r.) nastąpiło dopiero po długotrwałych wysiłkach dyplomatycznych i współpracy międzynarodowej.

- Pamięć i historia to coś, co określa naszą tożsamość. Jest coś symbolicznego w tym, że dzisiejsza ceremonia odbywa się w Muzeum Powstania Warszawskiego - powiedział laureat nagrody i przypomniał, że choć Powstanie Warszawskie zakończyło się porażką, to na jego podwalinach została zbudowana wolna Polska. - I ta historia pokazuje, że prędzej czy później każdy reżim przegrywa - podkreślił Andrzej Poczobut.



