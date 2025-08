Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami na terenie całych województw: śląskim, opolskim oraz dolnośląskim. Ostrzeżenia dotyczą także części woj.: małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady do 30 mm, jak również wiatr do 65 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Alerty dla wskazanych obszarów będą obowiązywać od piątku godz. 12. Potrwają najdłużej do godz. 21. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW szacuje na 80 proc.

Pogoda, gdzie jest burza. Co czeka nas w weekend?

IMGW zapowiada także wydanie ostrzeżeń na cały weekend. W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla centralnej i wschodniej części Polski. Silne burze mają wystąpić w woj. mazowieckim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim oraz łódzkim. Zagrożone są także woj. podkarpacie oraz podlaskie.

W piątek i sobotę spodziewać się można umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Największe sumy opadów odpowiednio w centrum i na wschodzie do 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni Celsjusza nad morzem, około 23 st. C w centrum, do 27 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podhalu okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W trakcie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody, gdzie jest burza. Czy w niedzielę będzie padać?

W niedzielę natomiast zagrożone są województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.

Zachmurzenie tego dnia będzie przeważnie duże z opadami deszczu i burzami, zwłaszcza na wschodzie kraju. Opady okresami mogą być intensywne.

Temperatura maksymalna od 19 st. C na krańcach zachodnich, około 24 st. C w centrum, do 28 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. W trakcie burz możliwe porywy do 70 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Bodnar odpowiada na krytykę Sienkiewicza i Arłukowicza: Ja w przeciwieństwie do nich, nie zmarnowałem ani jednego dnia Polsat News Polsat News