Prognoza pogody na weekend 11–12 lutego. Uwaga na śnieżyce, oblodzenie i bardzo silny wiatr

Synoptycy prognozują, że dzisiaj, czyli w sobotę 11 lutego intensywne opady śniegu mogą wystąpić na północnym wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet kilkanaście centymetrów. Z kolei silny wiatr, wiejący z prędkością nawet 100 km/h w rejonie Sudetów, może powodować zamiecie śnieżne.

Co gorsza, ze względu na prognozowane opady marznącego deszczu, w wielu miejscach pojawi się gołoledź i drogi będą śliskie. Niebezpieczne warunki mogą panować zwłaszcza w województwach:

podlaskim,

mazowieckim,

małopolskim,

lubelskim,

podkarpackim,

warmińsko-mazurskim.

Natomiast w niedzielę 12 lutego w całym kraju będzie dużo więcej słońca. Opady śniegu tego dnia prognozowane są już tylko w górach, z kolei w centrum i na południowym zachodzie możliwe będą dość intensywne opady deszczu.

Temperatura w weekend 11–12 lutego. Ile będzie stopni w sobotę i niedzielę?

Jak prognozują synoptycy IMGW, w sobotę (11.02) w ciągu dnia najzimniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą -1 st. C. Niewiele cieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura może oscylować w okolicy 1 st. C. W centrum do 6 st. C, 7 st. C na Dolnym Śląsku i do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

W niedzielę (12.02) sytuacja będzie podobna. Znów najniższe wartości pokażą termometry na południu kraju (od -1 do 3 st. C), a najwyższa temperatura będzie na południowym zachodzie. W okolicach Szczecina termometry mogą wskazać nawet dziesięć kresek powyżej zera. Jeśli te prognozy się sprawdzą, to różnica między temperaturą minimalną notowaną na początku tego tygodnia, a maksymalną w trakcie weekendu, przekroczy ponad 30 st. C.

