Na przejeździe kolejowym w okolicach miejscowości Sokolniki Suche (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym - potwierdził Interii bryg. Łukasz Darmofalski z mazowieckiej straży. Pociąg uległ wykolejeniu, lokomotywa znajduje się obecnie na przeciwległym torze. W wyniku zdarzenia życie straciła jedna osoba, siedem przebywa w szpitalu - dowiedziała się Interia.

To kolejny incydent na kolei w ostatnich dniach. Ponownie doszło do sytuacji, w której kierowca znalazł się na przejeździe kolejowym. W takich momentach to właśnie kierowcy mają więcej możliwości manewru, o czym często zapominają.

Możliwości reakcji maszynisty w chwili bezpośredniego zagrożenia są drastycznie ograniczone przez prawa fizyki. Pociągiem nie da się skręcić ani ominąć przeszkody, a jedynym dostępnym manewrem pozostaje próba zatrzymania składu. Próba, bo jest to niezwykle trudne z uwagi na prędkość rozpędzonego pociągu.

Wykolejenie pociągu. Co może zrobić maszynista chwilę przed uderzeniem?

- Maszynista, widząc samochód na przejeździe, może jedynie wdrożyć hamowanie nagłe i podawać sygnał "baczność", czyli trąbić. W ten sposób może zwrócić na siebie uwagę kierowcy - tłumaczy w rozmowie z Interią maszynista z Białegostoku Damian Jurczak.

- Pociągiem ani się nie skręci, ani się nie ominie przeszkody. Wszystko zależy od tego, czy wystarczy nam drogi hamowania, czy nie. Nic więcej maszynista nie może tutaj zrobić - rozkłada ręce nasz rozmówca.

Widoczność na szlaku zależy od ukształtowania terenu, warunków atmosferycznych, obecności łuków oraz prędkości dopuszczalnej na danej linii. W wielu przypadkach maszynista dostrzega przejazd lub zamykające się rogatki dopiero z odległości około pół kilometra. Jeśli przeszkoda pojawi się zbyt blisko czoła pociągu, natychmiastowe uruchomienie hamulca nie zatrzyma go w miejscu.

- Jeśli jest to blisko przejazdu, to wdrożenie hamowania nagłego może dać najwyżej sekundę czy dwie więcej dla kogoś przed nami, żeby zdążył uciec. Wtedy o zatrzymaniu pociągu nawet nie ma mowy. To jest tylko tyle, że my trochę prędkość zbijemy i troszeczkę później się zbliżymy. To fizyka zachowania pociągu, nie przeskoczymy tego - wyjaśnia Jurczak.

Sokolniki Suche. Zdarzenie na kolei. Co powinien zrobić pasażer?

Nasz rozmówca w trakcie kariery zawodowej dwukrotnie brał udział w bardzo niebezpiecznych zdarzeniach na przejazdach.

- Pewnego razu miałem sytuację, że kierowca wjechał mi w bok lokomotywy. W drugiej sytuacji na przejeździe jechała dziewczyna, która nie zdążyła przejechać i wjechałem w tył jej samochodu. Na szczęście oba przypadki nie były śmiertelne - wspomina.

Każdemu takiemu incydentowi towarzyszy ogromny stres i niepewność co do losu ludzi biorących udział w kolizji. W obu zdarzeniach ani maszyniście, ani pasażerom nic się nie stało.

- Kierownik pociągu jest informowany przez radiotelefon, co się stało. Pasażerowie w tym przypadku siedzą w wagonie, nie mają prawa wychodzić. Mają czekać na komunikaty. Do momentu aż straż pożarna przyjedzie i zabezpieczy zdarzenie, bo też nie można do czegoś takiego dopuścić, że podróżni sobie wejdą na tory - podkreśla maszynista.

Wypadek na kolei. Czyja to wina?

Zdecydowana większość groźnych sytuacji na torach wynika bezpośrednio z błędów i pośpiechu uczestników ruchu. Głównie są to kierowcy pojazdów, ale nie tylko.

- Bywa, że pieszy pod rogatką przechodzi, bo się spieszy i wbiega. Czy rowerzysta na przykład ominie rogatki... bo bardzo chce zdążyć - sygnalizuje nasz rozmówca.

- Przeważnie to jest nieuwaga kierowców. Brak zachowania ostrożności na przejazdach czy bagatelizowanie sygnałów świetlnych czy dźwiękowych. Kierowca się spieszy, bo myśli, że zdąży. A potem się okazuje, że jednak tego ułamka sekundy brakuje - wskazuje maszynista.

Damian Jurczak apeluje do kierowców, pieszych i rowerzystów o rozwagę, rozsądek i "szacunek dla bezwzględnych praw fizyki".

- Trzeba po prostu uważać i na siebie, i na innych uczestników ruchu. I na nas, bo my nie możemy za dużo zrobić w tym przypadku - przekonuje.

Łukasz Szpyrka



