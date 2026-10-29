W skrócie Słowa Agaty Szczęśniak o "pochodzeniu Karola Nawrockiego z nizin społecznych" wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się proces cywilny z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu w sprawie publikacji z kampanii prezydenckiej w 2025 roku.

Przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego w procesie przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska wyznaczono na 18 stycznia 2027 roku.

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Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa proces cywilny z pozwu Karola Nawrockiego przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska - właścicielowi portalu Onet. Sprawa dotyczy publikacji portalu z kampanii prezydenckiej w 2025 r. pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Autorami materiału są Jacek Harłukowicz oraz Andrzej Stankiewicz.

Według publikacji Nawrocki - gdy około 20 lat temu pracował jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu - miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości. Jak wskazywał Onet, informacje w tej sprawie przekazać mieli ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony.

Po ukazaniu się materiału ówczesny kandydat w wyborach prezydenckich zapowiedział kroki prawne za - jak oświadczył - "stek kłamstw i nienawiści".

We wtorek odbyła się piąta rozprawa w tej sprawie i zarazem pierwsza jawna. Poprzednie odbywały się bowiem za zamkniętymi drzwiami.

Tego dnia przesłuchanych zostało troje świadków: dziennikarz Piotr Głuchowski, współpracownica Nawrockiego z sopockiego hotelu oraz kolega Nawrockiego z czasów licealnych.

Agata Szczęśniak o Karolu Nawrockim: Pochodził z nizin społecznych

Proces ten jest szeroko komentowany w mediach. Głos w sprawie na antenie TVP Info zabrała Agata Szczęśniak, publicystka OKO.Press oraz współzałożycielka "Krytyki Politycznej".

- Wierzymy w rzeczy w zależności od tego, jakie mamy poglądy. W tej sprawie to, co dla nas, jako mediów, jest istotne - zostali pozwani dziennikarze, redakcja Onetu. Od początku twierdzili, że mają wiarygodnych świadków i dopełnili staranności dziennikarskiej, jak to się w prawie nazywa. Czyli mieli dwóch świadków niezależnych, którzy byli gotowi zeznawać od początku - mówiła.

Publicystka podkreśliła, że sama sprawa przeszłości Karola Nawrockiego "wpada w tryby polaryzacji". - Jedni będą uważali Karola Nawrockiego za osobę niegodną sprawowania urzędu prezydenta. Zresztą już wczoraj pojawiły się wezwania do złożenia urzędu. A inni będą uważali, że albo to wszystko jest nieprawda, albo że to nie ma żadnego znaczenia, w młodości różne rzeczy robimy - dodała.

- Karol Nawrocki - wiemy, że pochodził raczej ze społecznych nizin - więc też w różny sposób zarabiał na chleb - powiedziała Agata Szczęśniak.

"Niziny społeczne". Fala komentarzy w sieci

Słowa o "nizinach społecznych" wywołały szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.

"I znowu ta pogarda do zwykłych ludzi" - brzmi jeden z komentarzy. "Jeżeli chłopak z blokowiska to są 'niziny społeczne', to ja też pochodzę z nizin" - napisał inny z internautów.

"Tacy to wiadomo, że niziny. My tu w telewizji wyżyny, a nawet góry!" - napisała dziennikarka Blanka Aleksowska.

"Mój problem z wypowiedzią Agaty Szczęśniak jest taki, że Nawrocki po prostu nie jest z 'nizin społecznych'. Ojciec - pracownik fizyczny, emigrował za pracą. Matka - introligatorka, prowadziła sklep. Brzmi jak miliony zwykłych rodzin w latach 90." - napisał z kolei Jakub Wencel z "Gazety Wyborczej".

Publicystka opublikowała w czwartek wpis, nie pisząc jednak wprost, czy to reakcja na komentarze po jej głośnej wypowiedzi. "Wolność. Równość. Braterstwo" - napisała.

Proces Karola Nawrockiego z Ringier Axel Springer. Prezydent zostanie przesłuchany

Proces z pozwu cywilnego Karola Nawrockiego rozpoczął się w połowie września. Prezydent domaga się przeprosin od spółki Ringier Axel Springer Polska.

Przed pierwszą rozprawą w procesie szef działu prawnego spółki RASP Jakub Kudła informował, że w pozwie zwrócono uwagę m.in. na naruszenie czci i godności Nawrockiego.

Przesłuchanie prezydenta wyznaczono na 18 stycznia 2027 r. Rozprawa ma odbyć się w trybie hybrydowym.

Wspierający Nawrockiego w kampanii wyborczej politycy PiS twierdzili, że tekst Onetu oraz inne ówczesne doniesienia w przestrzeni medialnej "miały mało wspólnego z rzetelnością dziennikarską, a więcej z pomówieniami i kłamstwami".

W ubiegłym roku, gdy Nawrocki zapowiadał podjęcie kroków w związku z publikacją Onetu, politycy związani z koalicją rządzącą, w tym premier Donald Tusk, twierdzili, że kandydat na prezydenta powinien wystąpić do sądu w trybie wyborczym. W takiej sytuacji sąd rozpoznaje bowiem wniosek w trybie nieprocesowym w ciągu 24 godzin.

"Według linii orzeczniczej polskich sądów publikacje prasowe nie są uznawane za materiały wyborcze. Taki wniosek zostałby najpewniej odrzucony" - przekonywali wówczas politycy PiS.



