W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, zwłaszcza początkowo na południu i w centrum kraju. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, tylko rano na Suwalszczyźnie zanikające jednostajne opady deszczu.

Prognoza pogody na sobotę

W górach okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach Tatr i Karkonoszy możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Temperatura maksymalna od około 8 st. C na północnym wschodzie i w rejonie podgórskim Sudetów do 12 st. C na zachodzie i południu kraju. Chłodniej lokalnie w obszarze podgórskim Karpat, od 4 st. C do 7 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami w porywach do 55 km/h, a nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na ogół południowo-zachodni.

Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc deszczowa. W górach może spaść śnieg

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, początkowo na południowym wschodzie, a po północy na południowym zachodzie kraju.

Przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 4 st. C do 7 st. C, na Helu do 8 st. C, chłodniej w kotlinach karpackich, od 1 st. C do 3 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h.

Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Niedziela. Zachmurzenie i przelotne opady deszczu

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo małe. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich po południu lub wieczorem także deszczu ze śniegiem, a w górach przelotne opady śniegu. Lokalnie suma opadów do 10 mm, zwłaszcza na zachodzie kraju.

Temperatura maksymalna od około 8 st. C na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie do 13 st. C na południowym wschodzie Polski. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 5 st. C do 7 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h, w porywach do 60 km/h na wschodzie i do 70 km/h na zachodzie kraju, a w rejonie podgórskim Sudetów do 80 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Karpatach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

