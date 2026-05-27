W skrócie 61 procent respondentów uważa, że rząd powinien starać się o wydanie Zbigniewa Ziobry przez Stany Zjednoczone, a 34,2 procent popiera takie działania nawet kosztem relacji z USA.

Największe poparcie dla interwencji rządu odnotowano wśród osób w wieku 18-24 lat, a najwyższy sprzeciw w grupie powyżej 65 lat.

Zbigniew Ziobro, który wcześniej przebywał na Węgrzech, obecnie znajduje się w USA i współpracuje z Telewizją Republika jako komentator. Polityk jest podejrzany między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W sondażu przeprowadzonym przez CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" badani zostali zapytani o to, czy polski rząd powinien domagać się od USA wydania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Nowy sondaż ws. Ziobry. Większość Polaków chce działań rządu

61 proc. badanych uznało, że takie działania powinny zostać podjęte przez polskie władze. 34,2 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", nawet kosztem pogorszenia relacji z USA, a 26,8 proc. popiera taki ruch, ale tylko wtedy, gdy nie zaszkodzi to stosunkom polsko-amerykańskim. Przeciw interwencji ws. Ziobry jest 26,4 proc. badanych, a 11,2 proc. nie ma zdania.

Grupą badanych, w której jest największe oczekiwanie aktywności władz, to osoby w wieku 18-24 lat - wśród nich aż 76,5 proc. popiera domaganie się wydania Ziobry. 46,6 proc. wybiera wariant najostrzejszy, czyli nacisk na USA nawet kosztem pogorszenia relacji z Waszyngtonem, a 29,9 proc. popiera taki ruch pod warunkiem, że nie zaszkodzi on dwustronnym stosunkom. Przeciw jest w tej grupie 15,3 proc.

Najwyższy poziom sprzeciwu wobec ewentualnych starań władz wśród grup wiekowych wskazali seniorzy. W grupie 65 plus przeciwko angażowaniu się w sprawę Ziobry jest 36,9 proc. Twierdząco na postawione pytanie odpowiedziało 50,3 proc., a 11,1 proc. nie ma zdania.

Za zdecydowanymi działaniami na rzecz wydania Ziobry opowiada się 86,5 proc. badanych o poglądach lewicowych i 79,9 proc. respondentów z centrum. Na prawicy poparcie spada do 36,1 proc., a większość badanych, bo 51,5 proc. jest przeciw.

Z Węgier do USA. Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia

W maju Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Na miejscu polityk współpracuje z Telewizją Republika, wcielając się w rolę komentatora. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według śledczych Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z FS, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.





