Jako pierwszy informację o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych podało radio RMF FM. Doniesienia te potwierdziła w rozmowie z Interią rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek. - W dniu dzisiejszym sąd aresztował obu podejrzanych na okres dwóch miesięcy - przekazała.

Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn: Aleksandra B. i Rafała G. na okres trzech miesięcy.

Pobicie Adama Niedzielskiego. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty

Do ataku na Adama Niedzielskiego doszło w środę ok. godz. 15 w Siedlcach (woj. mazowieckie). Dwóch mężczyzn miało wtedy podejść do byłego ministra zdrowia i uderzyć go w twarz, a gdy upadł, zacząć go kopać po całym ciele. Niedzielski przekazał, że w trakcie ataku, napastnicy krzyczeli "śmierć zdrajcom ojczyzny".

"Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę Was uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych" - poinformował były minister. Jak dodał do ataku doszło, ponieważ szef MSWiA Marcin Kierwiński podjął decyzję o odebraniu mu ochrony. "Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację" - napisał.

Podejrzani 35-letni Rafał G. i 39 - letni Aleksander B. zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia - napastnicy sami zgłosili się na policję. W momencie zatrzymania byli kompletnie pijani - mieli ponad 2 promile alkoholu we krwi. Pobrano od nich również próbkę do badań na obecność innych środków odurzających.

Po wytrzeźwieniu obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Stwierdzili, że niczego nie pamiętają, ale przyznali się do postawionych im zarzutów. Obu grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

