Pobierasz zasiłek przedemerytalny? Z końcem maja mija ważny termin

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia dla osób, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego utracą pracę z niezależnych przyczyn. Mogą go otrzymać osoby z odpowiednim stażem pracy i wiekiem. Jednocześnie zasiłek przedemerytalny nie wyklucza możliwości dorabiania. O zarobkach trzeba jednak poinformować ZUS, na co zostały ostatnie dni.