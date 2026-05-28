Świadczenie przedemerytalne. Dla kogo?

Świadczenie przedemerytalne trafia do osób, które z jednej strony są blisko wieku emerytalnego, a z drugiej straciły źródło dochodu nie ze swojej winy. Taka osoba musi spełniać także zapisane w ustawie określone warunki. W praktyce chodzi głównie o sytuacje, gdy ktoś został zwolniony z powodu likwidacji firmy czy redukcji etatów.

Na świadczenie przedemerytalne mogą liczyć także osoby, które prowadziły działalność i zbankrutowały. Trafia również do osób, którym skończyła się renta z tytułu niezdolności do pracy lub osób w wieku przedemerytalnym z długim stażem pracy, które nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Żeby dostać świadczenie, trzeba dodatkowo spełnić kilka kluczowych warunków wspólnych. Jest więc konieczność być zarejestrowanym jako bezrobotny i przez co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie można odmawiać pracy bez powodu i złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Do tego dochodzą wymagania dotyczące wieku i stażu pracy. Dla kobiet to ok. 55-56 lat i min. 20-30 lat stażu, a dla mężczyzn ok. 60-61 lat i min. 25-35 lat stażu, zależnie od sytuacji utraty pracy.

Dorabianie do świadczenia przedemerytalnego. Takie są limity

Pobieranie świadczenia przedemerytalnego oraz dorabianie nie wykluczają się. Jednak przekroczenie pewnych kwot może zmniejszyć wysokość świadczenia lub sprawić, że zostanie ono odebrane.

Jak czytamy na stronie ZUS-u, w okresie od marca 2025 do lutego 2026 roku limity finansowe dla dorabiających do świadczeń przedemerytalnych wynoszą:

do 24 tys. 546 zł brutto brak wpływu na wysokość pobieranego świadczenia;

od 24 tys. 546 do 68 tys. 726,40 zł brutto - zmniejszenie świadczenia (kwota gwarantowana wynosi 946,70 zł).

Zarobki powyżej 68 tys. 726,40 zł brutto oznaczają całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego przez ZUS. Limity są aktualizowane co kwartał, a nowe zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2026 r.

ZUS zmienia termin zeznań. Czas do 1 czerwca

Za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą złożyć dokumenty potwierdzające przychody.

Sama forma rozliczenia nie ma tu znaczenia. Liczą się bowiem zarówno umowa o pracę, zlecenie lub też oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą. W tym ostatnim przypadku przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek.

Formalnie rzecz biorąc, świadczeniobiorcy powinni złożyć dokumenty potwierdzające przychody do dnia 31 maja. Jednak w tym roku, z uwagi na niedzielę przypadającą 31 maja, ZUS wydłużył termin składania deklaracji do poniedziałku 1 czerwca.

Dotyczy to wszystkich, którzy pobierają świadczenia przedemerytalne i jednocześnie pracują.





