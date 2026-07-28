Pobicie Ukraińców, Tusk z apelem do Nawrockiego. "Żeby przestał milczeć"

Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że osoby dopuszczające się przemocy wobec Ukraińców mają "polityczny mandat od niektórych grup".

- Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz, szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy, jak wyglądają słowa i i czyny ludzi od kamratów, jak wyglądają słowa i czyny Ruchu Obrony Granic od Bąkiewicza - powiedział premier.

- Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada - stwierdził szef rządu, stwierdzając, że odpowiedzialność ponoszą także politycy, "od prezydenta, po liderów prawnicy", którzy "dają moralny mandat" agresorom.

Tusk reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Apel do prezydenta

Premier stwierdził, że akty przemocy rujnują reputację Polski, ale przede wszystkim stwarzają poczucie zagrożenia dla wszystkich mieszkańców kraju.

- Policja będzie miała wszelkie moje wsparcie w walce z patologią, bandytyzmem i przemocą. Oni się ośmielili właśnie dlatego, bo mają dzisiaj polityczne przykłady, politycznych patronów, polityczne wsparcie - powiedział Donald Tusk.

- Wzywam wszystkich, żeby bardzo stanowcze i twardo stanęli po stronie państwa, po stronie policji, po stronie słabszych, po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko chamów i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi - przekazał premier, dodając, że jeśli ktoś chce pomóc banderowcom, bo tacy są w Ukrainie też, to robią to właśnie ci ludzie, którzy biją dzisiaj dzieci i kobiety ukraińskie".

Premier poinformował ponadto, że jest gotowy na przyjęcie rekomendacji w sprawie zmian w prawie, które mogłyby pomóc policji w walce z aktami przemocy.

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