Pobicie Adama Niedzielskiego. Nowe informacje prokuratury

W skrócie Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego.

Sprawcy przyznali się do winy, tłumaczyli się niepamięcią incydentu z powodu spożycia alkoholu.

Motywem ataku była przynależność polityczna byłego ministra zdrowia.

Podczas piątkowej konferencji prasowej do pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odniosła się prokuratura w Siedlcach.

- Prokurator przedstawił (w piątek) obu podejrzanym zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania w dacie zdarzenia gróźb pozbawienia pokrzywdzonego życia - przekazała Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodała, w toku postępowania ustalono, że podejrzani "działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego".

- Pokrzywdzony nie był przypadkową osobą (...) podejrzani potwierdzili jego tożsamość - zaznaczyła.

Prokurator zakwalifikował atak na byłego ministra jako występek o charakterze chuligańskim. - Podejrzani złożyli wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu, wyjaśniając jednak, że nie pamiętają zajścia, ponieważ znajdowali się pod wpływem alkoholu - dodała Krystyna Gołąbek.

Pobicie Adama Niedzielskiego. Prokurator wspomniał o Pawle Adamowiczu

- Nie ma żadnej zgody organów ścigania i organów sprawiedliwości, by jakakolwiek opcja polityczna była powodem ataków fizycznych czy zagrożenia. Chcę podkreślić, że pan były minister Adam Niedzielski zaatakowany został w centrum miasta, w biały dzień i bez powodu - powiedział w piątek Krzysztof Czyżewski, prokurator okręgowy. Jak dodał, czynności ze sprawcami zostały w piątek zakończone.

Czyżewski przypomniał, że w czasie ataku były szef resortu zdrowia został "uderzony, przewrócony a następnie kopany przez obu podejrzanych".

- Mnie taka sytuacja kojarzy się (...) z tragicznie zamordowanym prezydentem Gdańska, panem Adamowiczem. Nie ma żadnego przyzwolenia i tolerancji dla takiego zachowania (...) będzie ono ścigane z całą surowością - dodał prokurator.

