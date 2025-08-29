Pobicie Adama Niedzielskiego. Nowe informacje prokuratury
- Skierujemy dwa wnioski o tymczasowy areszt dla podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego - przekazała w piątek prokuratura. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i kierowania gróźb pozbawienia życia. Podejrzani złożyli wyjaśnienia. - Przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu, wyjaśniając, że nie pamiętają zajścia, ponieważ znajdowali się pod wpływem alkoholu - dodała Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Ustalono, że motywem ataku była przynależność polityczna Niedzielskiego.
W skrócie
- Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie Adama Niedzielskiego.
- Sprawcy przyznali się do winy, tłumaczyli się niepamięcią incydentu z powodu spożycia alkoholu.
- Motywem ataku była przynależność polityczna byłego ministra zdrowia.
Podczas piątkowej konferencji prasowej do pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odniosła się prokuratura w Siedlcach.
- Prokurator przedstawił (w piątek) obu podejrzanym zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania w dacie zdarzenia gróźb pozbawienia pokrzywdzonego życia - przekazała Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodała, w toku postępowania ustalono, że podejrzani "działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego".
- Pokrzywdzony nie był przypadkową osobą (...) podejrzani potwierdzili jego tożsamość - zaznaczyła.
Prokurator zakwalifikował atak na byłego ministra jako występek o charakterze chuligańskim. - Podejrzani złożyli wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu, wyjaśniając jednak, że nie pamiętają zajścia, ponieważ znajdowali się pod wpływem alkoholu - dodała Krystyna Gołąbek.
Pobicie Adama Niedzielskiego. Prokurator wspomniał o Pawle Adamowiczu
- Nie ma żadnej zgody organów ścigania i organów sprawiedliwości, by jakakolwiek opcja polityczna była powodem ataków fizycznych czy zagrożenia. Chcę podkreślić, że pan były minister Adam Niedzielski zaatakowany został w centrum miasta, w biały dzień i bez powodu - powiedział w piątek Krzysztof Czyżewski, prokurator okręgowy. Jak dodał, czynności ze sprawcami zostały w piątek zakończone.
Czyżewski przypomniał, że w czasie ataku były szef resortu zdrowia został "uderzony, przewrócony a następnie kopany przez obu podejrzanych".
- Mnie taka sytuacja kojarzy się (...) z tragicznie zamordowanym prezydentem Gdańska, panem Adamowiczem. Nie ma żadnego przyzwolenia i tolerancji dla takiego zachowania (...) będzie ono ścigane z całą surowością - dodał prokurator.