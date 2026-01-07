W skrócie Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o pobicie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Sprawcy zdarzenia, mieszkańcy Siedlec, przyznali się do winy, choć nie pamiętają szczegółów z powodu stanu nietrzeźwości.

Sąd początkowo aresztował podejrzanych, lecz po miesiącu zamieniono areszt na poręczenia majątkowe.

Dwóm podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 lat więzienia. To mieszkańcy Siedlec - 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G.

Prokuratura oskarżyła ich o dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia Adama Niedzielskiego, co naraziło go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pobicie Adama Niedzielskiego. "Występek chuligański"

Oskarżenie obejmuje też kierowanie wobec byłego ministra zdrowia gróźb pozbawienia życia. Śledczy ocenili działanie mężczyzn jako występek chuligański.

W ocenie prokuratury pobicie Niedzielskiego nie było przypadkowe, do napaści miało dojść z powodów przynależności politycznej Niedzielskiego.

Pod koniec sierpnia 2025 r. były szef resortu zdrowia został pobity przez dwóch mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach, w której wcześniej zjadł posiłek w towarzystwie znajomych. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Dwóch mężczyzn w areszcie. Przyznali się do pobicia

Aleksander B. i Rafał G. przyznali się do zarzutów. Jeden z nich odmówił jednak składania wyjaśnień. Mężczyźni twierdzili, że nie pamiętają, co się stało, ponieważ byli pod wpływem alkoholu.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na dwa miesiące. Na wolność wyszli jednak po miesiącu.

Sąd uwzględnił zażalenia ich obrońców i zamienił areszty na poręczenia majątkowe w wysokości 30 tys. zł. Mężczyźni nie byli wcześniej karani. Sprawą będzie zajmował się Sąd Okręgowy w Siedlcach.

