Przymrozki nie odpuszczają i w ostatnim czasie stwarzają realne zagrożenie. Ostrzeżenia przed tym nocnym zjawiskiem regularnie wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek ostrzegano przed nimi w całej Polsce, w środę sytuacja się powtarza, choć będą wyjątki.

Nadchodzi nowy mróz. Dwucyfrowe wartości na południu

W środę po południu synoptycy wystosowali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami. Obowiązują one w praktycznie całym kraju, choć niektórym powiatom udało się tego uniknąć.

Obecnie żółtych ostrzeżeń z tego powodu nie ma jedynie na północno-zachodnim krańcu Pomorza Zachodniego oraz w rejonie Trójmiasta na Pomorzu. We wszystkich innych powiatach zagrożenie może wystąpić.

Żółte ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują w prawie wszystkich polskich powiatach

Miejscami przy samym gruncie mróz może być dwucyfrowy. Taka sytuacja może występować na terenach podgórskich. Na południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia "prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -8, przy gruncie do 12 st. C" - czytamy w opisie ostrzeżenia meteorologicznego.

Noc ze środy na czwartek będzie bardzo chłodna, a miejscami na południu może panować dwucyfrowy mróz

Ostrzeżenia przed przymrozkami zaczną obowiązywać o godz. 21-22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 7:30 w czwartek.

Ponieważ panuje wyżowa aura, w najbliższym czasie sytuacja będzie się powtarzać, więc musimy być gotowi na kolejne mroźne noce, choć zasięg przymrozków może być wyraźnie mniejszy.

Z dostępnych obecnie prognoz zagrożeń meteorologicznych wynika, że w nocy z czwartku na piątek ostrzeżenia przed tym zjawiskiem ograniczą się już do północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej Polski.

Kolejna noc powinna być pod tym względem jeszcze spokojniejsza: z piątku na sobotę przymrozki możliwe będą praktycznie tylko na terenach podgórskich Małopolski.

