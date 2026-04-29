Po zachodzie słońca wszystko się zmieni. Nawet -12 stopni przy gruncie

Jakub Wojciechowski

Mrozy nie pozwolą o sobie zapomnieć. Po zmroku wrócą i miejscami będą wyjątkowo silne. Lokalnie na południu przy gruncie eksperci spodziewają się około -12 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano dla prawie wszystkich powiatów.

Przygruntowe przymrozki w Polsce. Alerty IMGW wydano dla całej Polski, z wyjątkiem pojedynczych powiatów
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla całej Polski. Nie obowiązują one tylko w kilku powiatach na północy

Przymrozki nie odpuszczają i w ostatnim czasie stwarzają realne zagrożenie. Ostrzeżenia przed tym nocnym zjawiskiem regularnie wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek ostrzegano przed nimi w całej Polsce, w środę sytuacja się powtarza, choć będą wyjątki.

Nadchodzi nowy mróz. Dwucyfrowe wartości na południu

W środę po południu synoptycy wystosowali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami. Obowiązują one w praktycznie całym kraju, choć niektórym powiatom udało się tego uniknąć.

Obecnie żółtych ostrzeżeń z tego powodu nie ma jedynie na północno-zachodnim krańcu Pomorza Zachodniego oraz w rejonie Trójmiasta na Pomorzu. We wszystkich innych powiatach zagrożenie może wystąpić.

mapa Polski z podziałem na województwa, niemal cały obszar oznaczony kolorem żółtym, w centralnej części kraju widoczny czerwony punkt wskazujący Warszawę; na północnym zachodzie niewielki obszar przy granicy zaznaczony na biało
Żółte ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują w prawie wszystkich polskich powiatach

Miejscami przy samym gruncie mróz może być dwucyfrowy. Taka sytuacja może występować na terenach podgórskich. Na południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia "prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -8, przy gruncie do 12 st. C" - czytamy w opisie ostrzeżenia meteorologicznego.

Mapa Polski przedstawiająca anomalię temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, z wyraźnym podziałem na chłodniejsze zachodnie i północne regiony oznaczone odcieniami niebieskiego oraz znacznie cieplejsze południowo-wschodnie i południowe obszary w i...
Noc ze środy na czwartek będzie bardzo chłodna, a miejscami na południu może panować dwucyfrowy mrózWXChartsmateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia przed przymrozkami zaczną obowiązywać o godz. 21-22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 7:30 w czwartek.

Adam Gaafar

Ponieważ panuje wyżowa aura, w najbliższym czasie sytuacja będzie się powtarzać, więc musimy być gotowi na kolejne mroźne noce, choć zasięg przymrozków może być wyraźnie mniejszy.

Z dostępnych obecnie prognoz zagrożeń meteorologicznych wynika, że w nocy z czwartku na piątek ostrzeżenia przed tym zjawiskiem ograniczą się już do północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej Polski.

Kolejna noc powinna być pod tym względem jeszcze spokojniejsza: z piątku na sobotę przymrozki możliwe będą praktycznie tylko na terenach podgórskich Małopolski.

Jakub Wojciechowski

