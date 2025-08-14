Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w czwartek w południe z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa polityków trwała niemal godzinę.

Paweł Szefernaker zaznaczył, że to premier poprosił o spotkanie z prezydentem po telekonferencji liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. "Pan prezydent przedstawił zasady"

- To była rzeczowa rozmowa. Spotkanie dotyczyło kwestii międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, czyli spraw najważniejszych dziś dla Polaków - powiedział Szefernaker.

- Pan prezydent przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach - dodał.

Szefernaker podkreślił, że "prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym". - Prezydent Nawrocki przekazał premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej, która odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz kwestii ustrojowych i rozwojowych - wyjaśnił.

Doprecyzował, że chodzi m.in. o inicjatywy prezydenta skierowane do Sejmu.

Szef Gabinetu Prezydenta RP poinformował również, że Nawrocki rozmawiał z Tuskiem o spotkaniu online, które wraz z innymi europejskimi przywódcami odbył w środę z prezydentem USA.

Współpracownik prezydenta dopytywany o atmosferę spotkania Nawrockiego i Tuska, ocenił, że była "normalna", czyli taka, jaka "powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem". - Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków - podkreślił.

Donald Tusk: W jednym byliśmy zgodni w stu procentach

Po spotkaniu głos zabrał sam Donald Tusk, który w mediach społecznościowych stwierdził, że w jednej sprawie była między nim i prezydentem 100 proc. zgoda.

"W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!" - napisał.

Spotkanie prezydenta z premierem. Rzecznik rządu komentuje

Spotkaniu dwóch najważniejszych osób w państwie skomentował również rzecznik rządu Adam Szłapka. - Spotkanie dotyczyło kwestii fundamentalnych, w sprawach w których ta współpraca musi funkcjonować - bezpieczeństwa, dyplomacji (...). Dotyczyło też Ukrainy i spotkania z Donaldem Trumpem - powiedział.

- Prezydent i premier ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych musi być kooperacja - dodał Szłapka.

Przedstawiciel Donalda Tuska potwierdził, że posiedzenie Rady Gabinetowej zaplanowano na 27 sierpnia.

- Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki zagranicznej, interesu Polski, to chodzi o to, żeby nie dawać się nikomu rozgrywać - mówił Szłapka, podkreślając, że prezydent Nawrocki i premier Tusk zgodzili się w tej sprawie.

Szłapka przypomniał, że stanowisko Polski w najważniejszych sprawach proponuje rząd a "prezydent i premier, w tym zakresie są zobowiązani współpracować i taka współpraca musi funkcjonować". - Będziemy się starali tak pracować, żeby ta współpraca była jak najlepsza w interesie Polski - zapewnił.

- To nie było przecież spotkanie towarzyskie. To było spotkanie osób w Polsce, które mają ważne zadanie i ważne uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i spraw zagranicznych i o tym była przede wszystkim ta rozmowa - dodał rzecznik rządu.

