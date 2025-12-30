"Po raz pierwszy od początku wojny". Premier o przełomowej deklaracji USA

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

- Pokój po raz pierwszy od początku tej wojny pojawił się na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się się rzeczy, które są podstawą do nadziei - przekazał przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Premier zwrócił uwagę na przełomową deklarację Stanów Zjednoczonych, które chcą dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, przed nim laptop i dokumenty. W tle duża choinka ozdobiona czerwonymi i białymi bombkami oraz flaga Polski.
Premier Donald TuskRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Donald Tusk zauważył, że pojawiła się przełomowa deklaracja USA dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Premier podkreślił, że rozmowy międzynarodowe dają nadzieję na szybkie zakończenie wojny, choć pewności jeszcze brakuje.
  • Tusk otrzymał szczegółowe informacje o rozmowie prezydenta z Donaldem Trumpem i zapewnił o chęci współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
- Zacznę od sprawy, która ogniskuje uwagę całego świata - przekazał premier na wstępie posiedzenia rządu, wskazując na prowadzone rozmowy o pokoju w Ukrainie.

Donald Tusk poinformował, że chwilę wcześniej zakończył rozmowę z europejskimi liderami, premierem Kanady oraz sekretarzem generalnym NATO.

- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko, ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100-procentowej pewności - mówił Tusk.

Wojna w Ukrainie. Premier Tusk wskazał na USA, "te deklaracje pojawiły się po raz pierwszy"

Lider Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość uczestniczenia w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, "włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, np. na granicy albo linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją".

- Te jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku. Ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem - tłumaczył.

Przypomnijmy, w poniedziałek Wołodymyr Zełenski przekazał, że administracja Donalda Trumpa zgodziła się zapewnić gwarancje bezpieczeństwa na okres 15 lat. Kijów proponuje dłuższy okres czasu, sięgający kilkudziesięciu lat.

    - Z punktu widzenia Ukrainy (pokój - red.) wymaga kompromisowego podejścia, jeśli chodzi o kwestie terytorialne. Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe, byłoby referendum. Naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę, jeśli chodzi o decyzje terytorialne. Jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju - mówił premier Tusk.

    Donald Tusk dostał komunikat od prezydenta. Chodzi o rozmowę z Trumpem

    Premier przekazał, że dostał ważny komunikat z Kancelarii Prezydenta. - Otrzymałem od pana prezydenta szczegółową informację na temat jego udziału w rozmowie z prezydentem Trumpem i innymi liderami po spotkaniu (Trumpa z Zełenskim - red.) w Mar-a-Lago. Oczywiście też podzielimy się precyzyjnie informacjami z naszego dzisiejszego spotkania i rozmów z liderami europejskimi - mówił.

    - Tak się złożyło, wszyscy wiecie dlaczego, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem. W Europie rząd jest oczywiście uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy tutaj bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania - przekazał szef rządu. - Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem - dodał.

    Donald Tusk zapewnił, że w kwestii bezpieczeństwa chciałby zachować poprawne relacje z Kancelarią Prezydenta. - Jestem otwarty i gotowy do pełnej współpracy - podkreślił.

