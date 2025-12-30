W skrócie Donald Tusk zauważył, że pojawiła się przełomowa deklaracja USA dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Premier podkreślił, że rozmowy międzynarodowe dają nadzieję na szybkie zakończenie wojny, choć pewności jeszcze brakuje.

Tusk otrzymał szczegółowe informacje o rozmowie prezydenta z Donaldem Trumpem i zapewnił o chęci współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

- Zacznę od sprawy, która ogniskuje uwagę całego świata - przekazał premier na wstępie posiedzenia rządu, wskazując na prowadzone rozmowy o pokoju w Ukrainie.

Donald Tusk poinformował, że chwilę wcześniej zakończył rozmowę z europejskimi liderami, premierem Kanady oraz sekretarzem generalnym NATO.

- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta wojna może się zakończyć i to dość szybko, ale to jest ciągle nadzieja, ciągle daleko od 100-procentowej pewności - mówił Tusk.

Wojna w Ukrainie. Premier Tusk wskazał na USA, "te deklaracje pojawiły się po raz pierwszy"

Lider Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że Stany Zjednoczone wyraziły gotowość uczestniczenia w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, "włącznie z obecnością amerykańskich wojsk, np. na granicy albo linii kontaktowej między Ukrainą i Rosją".

- Te jednoznaczne deklaracje pojawiły się po raz pierwszy. Zobaczymy, na ile konsekwentni będą nasi partnerzy z drugiej strony Atlantyku. Ale to daje nadzieję na zakończenie tych rozmów sukcesem - tłumaczył.

Przypomnijmy, w poniedziałek Wołodymyr Zełenski przekazał, że administracja Donalda Trumpa zgodziła się zapewnić gwarancje bezpieczeństwa na okres 15 lat. Kijów proponuje dłuższy okres czasu, sięgający kilkudziesięciu lat.

- Z punktu widzenia Ukrainy (pokój - red.) wymaga kompromisowego podejścia, jeśli chodzi o kwestie terytorialne. Prezydent Zełenski wykazuje tutaj naprawdę bardzo dobrą wolę. Konieczne z jego punktu widzenia, co zrozumiałe, byłoby referendum. Naród ukraiński musiałby wyrazić zgodę, jeśli chodzi o decyzje terytorialne. Jest oczywiste, że ta ewentualna zgoda musi być uwarunkowana prawdziwymi, rzetelnymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju - mówił premier Tusk.

Donald Tusk dostał komunikat od prezydenta. Chodzi o rozmowę z Trumpem

Premier przekazał, że dostał ważny komunikat z Kancelarii Prezydenta. - Otrzymałem od pana prezydenta szczegółową informację na temat jego udziału w rozmowie z prezydentem Trumpem i innymi liderami po spotkaniu (Trumpa z Zełenskim - red.) w Mar-a-Lago. Oczywiście też podzielimy się precyzyjnie informacjami z naszego dzisiejszego spotkania i rozmów z liderami europejskimi - mówił.

- Tak się złożyło, wszyscy wiecie dlaczego, że administracja prezydenta Trumpa preferuje kontakty z prezydentem. W Europie rząd jest oczywiście uznawany za głównego partnera. Wyciągnijmy z tego wnioski i musimy tutaj bardzo precyzyjnie koordynować nasze działania - przekazał szef rządu. - Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem - dodał.

Donald Tusk zapewnił, że w kwestii bezpieczeństwa chciałby zachować poprawne relacje z Kancelarią Prezydenta. - Jestem otwarty i gotowy do pełnej współpracy - podkreślił.

