- Prezydent pokazał, jak niesamodzielnym jest politykiem - uśmiecha się zaufany człowiek Donalda Tuska. - Instrukcje z Nowogrodzkiej i uzależnienie od polityków PiS-u są bardzo duże. Prezydent miał chęć na takie spotkanie, ale później to prezes Kaczyński mu tego zabronił. Zabronił, bo doskonale wie, jak doświadczonym i sprawnym w bezpośrednich rozmowach politykiem jest Tusk - relacjonuje nasz rozmówca.

Na koniec dodaje: - Prezes Kaczyński sam ma niedobre wspomnienia z bezpośrednich starć z Tuskiem. Nie chciał, żeby Kierownik (tak Tusk nazywany jest w Koalicji Obywatelskiej i rządzie - przyp. red.) ośmieszył prezydenta tak, jak kiedyś w debacie ośmieszył Kaczyńskiego. Z całym szacunkiem dla prezydenta, ale to jeszcze nie ta liga polityczna co Tusk. To jakby ligowy beniaminek chciał wygrać Ligę Mistrzów.

W KPRM poczucie zwycięstwa. "Tusk to gracz wagi ciężkiej"

Mimo że spotkanie się nie odbyło - i w ocenie naszych rozmówców z koalicji rządzącej już się nie odbędzie - w Kancelarii Premiera nastroje są więcej niż dobre. Jak słyszmy od naszych źródeł, premier miał zrealizować wszystkie swoje założone cele.

Po pierwsze, Trybunałem Konstytucyjnym w praktyce kieruje obecnie większość sędziowska wybrana przez aktualną większość sejmową. Po drugie, protesty opozycji w obronie TK szybko się wypaliły, a niektórzy ich uczestnicy sami je ośmieszyli (m.in. przez "koncerty" polityków prawicy z dziennikarzami prawicowych mediów). Wreszcie po trzecie, w odbiorze opinii publicznej to premier był tym politykiem, który pierwszy wyciągnął rękę i chciał doprowadzić do spotkania w cztery oczy, a prezydent tym, który spotkania unikał i stawiał warunki, od których uzależniał swój udział.

- Można Tuska lubić albo nie, mieć do niego różne zastrzeżenia, ale politycznie to jest gracz wagi ciężkiej - mówi nam jedno z naszych źródeł w KRPM. Podkreśla, że najpierw szef rządu "wypuścił" prezydenta przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, później "podgrzał" go podczas rozmów za zamkniętymi drzwiami, żeby po wszystkim wyjść i powiedzieć, że zaproponował głowie państwa spotkanie w cztery oczy celem deeskalacji napiętej sytuacji.

Karol Nawrocki, prezydent Polski Jacek Dominski Reporter

- To, że prezydent na każdą propozycję spotkania odpowiada długą listą warunków kompletnie burzy jego narrację o chęci zażegnania sporu. Wychodzi na to, że po prostu chciał wtargnąć do Trybunału i nic więcej za tym nie stoi - słyszymy od osoby z Kancelarii Premiera.

Niespełnione warunki prezydenta. O propozycjach Tuska mówią: Cwany ruch

Obóz prezydencki ze swojej strony nie chciał wysyłać głowy państwa na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Tuskiem w ciemno. Spełnienie warunków wstępnych, od których prezydent uzależniał swoją obecność, miało zagwarantować, że Karol Nawrocki politycznie nie wyjdzie z tych rozmów z pustymi rękami, niezależnie od tego, jakby się one potoczyły.

Oczekiwania Pałacu Prezydenckiego sprowadzały się przede wszystkim do dwóch kwestii. Po pierwsze, do wycofania policji z terenu Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, do umożliwienia sędziom Trybunału wybranym za poprzedniej władzy wejścia do gmachu sądu.

[Prezes Kaczyński] nie chciał, żeby Kierownik ośmieszył prezydenta tak, jak kiedyś w debacie ośmieszył Kaczyńskiego. Z całym szacunkiem dla prezydenta, ale to jeszcze nie ta liga polityczna co Tusk. To jakby ligowy beniaminek chciał wygrać Ligę Mistrzów

Jednocześnie rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz określał wysuwane przez szefa rządu propozycje jako "cwany ruch". - Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym - komentował.

Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu politycznego prezydenta, wytykał premierowi hipokryzję. Wskazywał, że szef rządu "przy każdym kolejnym święcie narodowym ucieka przed wspólnym państwowym gestem z prezydentem Nawrockim".

Sondaże wskazują na Tuska. "W tym starciu jest 1:0 dla premiera"

Taka linia Pałacu Prezydenckiego jest melodią dla uszu ludzi w Kancelarii Premiera. - W tym starciu jest 1:0 dla premiera. Po prostu ograł prezydenta. I myślę, że mówię to obiektywnie, bo mam różne emocje związane z tym, co robi szef, nie we wszystkim się zgadzamy - mówi nam osoba z otoczenia Donalda Tuska.

I kontynuuje: - Karol Nawrocki jest prezydentem, w teorii ponadpartyjnym. Powinien wymyślić nawet jakąkolwiek ściemę, ale jednak się spotkać. A teraz wychodzi na głupka. Wparował siłą do Trybunału, zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie chciał zrugać premiera czytając oświadczenie z kartki, ale jak przyszło do wyciągnięcia ręki, zrobił to premier. Czy szczerze, czy nie, to inna sprawa, ale to jest polityka, liczą się gesty, symbole.

Również w rządzie panuje przekonanie, że Pałac Prezydencki słabo rozegrał temat i sam podłożył się premierowi. - Nie widzę u nich jakiegoś wielkiego pomysłu, co z tym zrobić - mówi Interii jeden z wiceministrów. - Na początku kadencji prezydent mógł zbić spory kapitał na zakończeniu impasu wokół TK, na jakiejś propozycji wspólnego rozwiązania. Tyle że zupełnie nie wpisywało mu się to w model prezydentury, który wybrał. A ten model to bycie ostatnim bastionem prawicy, walka na śmierć i życie z rządem, zatrzymywanie rządu w każdej sprawie - dodaje.

Nasze źródła w otoczeniu premiera oraz w jego partii zwracają też uwagę na badania opinii publicznej przeprowadzone już po ostatniej eskalacji konfliktu o Trybunał. Te pokazują, że szef rządu nie bez powodu dążył do spotkania, a strategia prezydenta może okazać się dla niego kosztowna politycznie. Warto przytoczyć tutaj cztery kluczowe liczby.

Premier Polski Donald Tusk SERGEI GRITS © 2026 Associated Press

39,9 proc. - tylu Polaków w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym w dniach 6-9 listopada, uznało, że to szef rządu wykazuje się większą chęcią do konstruktywnej współpracy na rzecz państwa. W tym samym badaniu na prezydent wskazało 22,5 proc. ankietowanych.

41,9 proc. - to odsetek Polaków, którzy w sondażu SW Research dla Onetu z 3-4 listopada, negatywnie ocenili siłowe wejście prezydenta do gmachu Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwnego zdania było 37,3 proc. badanych.

48 proc. - taka część społeczeństwa uznała, że gest premiera z zaproszeniem głowy państwa na przedświąteczne spotkanie do domu w Sopocie był serdeczny. 40 proc. odebrało go jako cyniczną, polityczną zagrywkę.

58,5 proc. - w sondażu SW Research dla "Wprost", opublikowanym 13 listopada, taka część społeczeństwa przyznała, że oczekiwałaby spotkania w cztery oczy premiera i prezydenta w celu deeskalacji napięcia wokół TK. Ponad dwukrotnie mniej badanych (27,6 proc.) uważa, że taka rozmowa obu polityków i tak nic by nie zmieniła.

KO i Lewica nie chciały rozmawiać o TK z prezydentem. Kierwiński w "Gościu Wydarzeń'': Te rozmowy wyglądają skrajnie niepoważnie Polsat News



