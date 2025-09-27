- Podjęliśmy uchwałę, w której rada krajowa jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Jak dodała minister, Polska 2050 jest partią, która "zawsze mówiła, że trzeba dotrzymywać słowa wobec ludzi, wobec koalicjantów".

Decyzja ma związek z zapisami umowy koalicyjnej, zgodnie z którą w fotelu marszałka Sejmu Hołownię ma zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia z rekomendacją na wicemarszałka. Decyzja Polski 2050

- Jesteśmy uczciwym koalicjantem. Koalicja to nie jest niewolnictwo. Mamy swoje zdanie, mamy swoje DNA i będziemy tego pilnować - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Polityk dodała, że Hołownia zgodził się z rekomendacją swojej partii. - Jeszcze Sejm się musi zgodzić - zauważył sam zainteresowany.

- Mam przeczucie, że zgoda będzie bardzo mocna - wtrąciła minister.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała też, że "po zasięgnięciu opinii klubu" we wtorek rada krajowa wskaże kandydata na wicepremiera.

- To są dwie pozycje, które Polska 2050 - zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi - otrzymuje w momencie, gdy następuje rotacja na stanowisku marszałka Sejmu - zauważyła minister.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 roku Później ma zastąpić go na tym stanowisku obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia: Nie będę kandydował na przewodniczącego Polski 2050

- Podjęliśmy dziś istotne decyzje personalne. Czujemy, że zbliża się 2027 rok i czas rozliczenia się z Polakami z tego, co do tej pory udało się zrobić (...). Potrzebna jest nowa droga na nowe czasy i tę drogę zamierzamy wspólnie wykuwać - oświadczył z kolei Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że nie chce kandydować na stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Wybory odbędą się w styczniu.

- Nie będę kandydował na przewodniczącego Polski 2050. Chcę pokazać, ile nam się udało zrobić przez te dwa lata. Była rozmowa, żebym wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera, ale to nie jest moja droga w polityce - mówił Hołownia.

Hołownia podkreślił, że "przekazuje pałeczkę" na dwa lata przed wyborami parlamentarnymi. Wyraził nadzieję, że jego koledzy i koleżanki wyłonią nowego lidera, który "w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku".

- Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie "przekazuję pałeczkę w sztafecie". Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji - mówił Hołownia. Zadeklarował, że dalej będzie członkiem partii.

"Polityczny WF": Rządzący wyhodują sobie "nową" Trzecią Drogę? INTERIA.PL