Po ociepleniu nie zostanie najmniejszy ślad. Przed nami nieprzyjemne dni

Poniedziałkowe ochłodzenie to dopiero początek. Arktyczne powietrze nie przestaje do nas płynąć i w kolejnych dniach wyraźnie to poczujemy. Szykuje się chłodny i nieprzyjemny tydzień. Chociaż burze i wichury już nie wrócą, deszczu nie zabraknie, a po zachodzie słońca nastaną przymrozki. Sprawdź prognozę pogody na cały tydzień.