Po jednej fali nadejdzie kolejna. Upały jeszcze wrócą do Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zrobiło się gorąco. W środę w wielu miejscach zanotowano około 30 stopni, a to dopiero początek. W kolejnych dniach upał jeszcze się nasili i w piątek może osiągnąć nawet 35 stopni - prognozują eksperci z IMGW. Choć wkrótce potem nastąpi ochłodzenie, nie potrwa ono zbyt długo. Po kilku dniach nadciągną kolejne masy gorącego powietrza.

Obecna fala upałów utrzyma się do soboty włącznie, potem przyjdzie ochłodzenie. Upały powinny wrócić w połowie przyszłego tygodnia
Środa jest pierwszym dniem najnowszej fali upałów. Po chłodniejszym okresie przez kilka najbliższych dni będziemy mogli cieszyć się wyjątkowo upalną pogodą. Temperatury w wielu miejscach przekroczą 30 stopni - nie tylko w tym tygodniu, lecz również w kolejnym - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Fala upałów do weekendu, potem krótka przerwa

Obecnie upałów doświadczają mieszkańcy zachodniej i południowej części Polski. W środę do godz. 14:00 najcieplej było w Legnicy, gdzie zanotowano 30,7 st. C. Upalnie jest również w zachodniej części Ziemi Lubuskiej oraz na Śląsku. To pierwszy dzień fali upałów, która według prognoz IMGW prędko nie opadnie.

Zgodnie z najnowszą dziesięciodniową prognozą pogody obecna fala upałów utrzyma się do soboty włącznie. Najgoręcej będzie w piątek, kiedy około 30 stopni zobaczymy na termometrach w większości kraju, a na zachodzie lokalnie może być nawet 35 stopni Celsjusza.

Niewykluczone, że będzie to najgorętszy okres od początku roku oraz apogeum upałów. W sobotę powinno być nieco chłodniej i upały powinny się ograniczyć do południowo-wschodniej części Polski.

Potem nastąpi ochłodzenie. Chociaż cały czas będzie dość ciepło ciepło - przeważnie do 23-25 stopni - mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia nie powinno być upalnie. Następnie znowu do naszego kraju zaczną napływać masy cieplejszego powietrza.

Seria map przedstawiających maksymalne prognozowane temperatury powietrza na terenie Polski w okresie od 13 do 22 sierpnia 2025 roku, z wyraźnym wskazaniem fali upałów w środkowej i zachodniej części kraju.
Fala upałów utrzyma się do weekendu. Ponowne uderzenie gorąca może nastąpić w połowie przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

Kolejne upały mogą się pojawić na zachodzie w przyszłą środę, a dzień później zrobi się jeszcze goręcej również na południu i w centrum. Miejscami na Mazowszu może być około 33 st. C.

    Będzie spokojnie, ale nie cały czas

    Pogoda przeważnie będzie słoneczna i spokojna w zdecydowanej większości kraju. Choć lokalnie może przelotnie popadać deszcz, a lokalnie niewykluczone będą nawet słabe burze, warunki powinny nam sprzyjać.

    Wyraźniejsze pogorszenie aury szykuje się pod koniec przyszłego tygodnia. W przyszły czwartek i piątek deszczu może być więcej i swoim zasięgiem może on objąć większość kraju. Oprócz tego na południowym zachodzie oraz w centrum mogą się pojawić mocniejsze burze.

    Prognoza opadów atmosferycznych dla Polski od 13 do 22 sierpnia 2025 roku, przedstawiająca mapy z ilością opadów w mm w poszczególnych regionach na wybrane dni, z najsilniejszymi opadami prognozowanymi na południowym wschodzie kraju 22 sierpnia.
    W najbliższym czasie pogoda będzie przeważnie spokojna i sucha. Pod koniec przyszłego tygodnia może nastąpić wyraźne załamanieIMGWmateriał zewnętrzny

    Prognozy na tak odległy termin są jednak obarczone dużym ryzykiem błędu, więc w międzyczasie mogą się jeszcze mocno zmienić. Warto więc śledzić kolejne doniesienia synoptyków.

