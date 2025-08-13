W skrócie Fala upałów dotarła do Polski, wkrótce temperatury sięgną nawet 35 stopni.

Najgoręcej będzie w piątek, potem spodziewane jest krótkotrwałe ochłodzenie.

Po kilku dniach przerwy upały powrócą i mogą nadciągnąć silniejsze deszcze i burze.

Środa jest pierwszym dniem najnowszej fali upałów. Po chłodniejszym okresie przez kilka najbliższych dni będziemy mogli cieszyć się wyjątkowo upalną pogodą. Temperatury w wielu miejscach przekroczą 30 stopni - nie tylko w tym tygodniu, lecz również w kolejnym - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Fala upałów do weekendu, potem krótka przerwa

Obecnie upałów doświadczają mieszkańcy zachodniej i południowej części Polski. W środę do godz. 14:00 najcieplej było w Legnicy, gdzie zanotowano 30,7 st. C. Upalnie jest również w zachodniej części Ziemi Lubuskiej oraz na Śląsku. To pierwszy dzień fali upałów, która według prognoz IMGW prędko nie opadnie.

Zgodnie z najnowszą dziesięciodniową prognozą pogody obecna fala upałów utrzyma się do soboty włącznie. Najgoręcej będzie w piątek, kiedy około 30 stopni zobaczymy na termometrach w większości kraju, a na zachodzie lokalnie może być nawet 35 stopni Celsjusza.

Niewykluczone, że będzie to najgorętszy okres od początku roku oraz apogeum upałów. W sobotę powinno być nieco chłodniej i upały powinny się ograniczyć do południowo-wschodniej części Polski.

Potem nastąpi ochłodzenie. Chociaż cały czas będzie dość ciepło ciepło - przeważnie do 23-25 stopni - mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia nie powinno być upalnie. Następnie znowu do naszego kraju zaczną napływać masy cieplejszego powietrza.

Fala upałów utrzyma się do weekendu. Ponowne uderzenie gorąca może nastąpić w połowie przyszłego tygodnia IMGW materiał zewnętrzny

Kolejne upały mogą się pojawić na zachodzie w przyszłą środę, a dzień później zrobi się jeszcze goręcej również na południu i w centrum. Miejscami na Mazowszu może być około 33 st. C.

Będzie spokojnie, ale nie cały czas

Pogoda przeważnie będzie słoneczna i spokojna w zdecydowanej większości kraju. Choć lokalnie może przelotnie popadać deszcz, a lokalnie niewykluczone będą nawet słabe burze, warunki powinny nam sprzyjać.

Wyraźniejsze pogorszenie aury szykuje się pod koniec przyszłego tygodnia. W przyszły czwartek i piątek deszczu może być więcej i swoim zasięgiem może on objąć większość kraju. Oprócz tego na południowym zachodzie oraz w centrum mogą się pojawić mocniejsze burze.

W najbliższym czasie pogoda będzie przeważnie spokojna i sucha. Pod koniec przyszłego tygodnia może nastąpić wyraźne załamanie IMGW materiał zewnętrzny

Prognozy na tak odległy termin są jednak obarczone dużym ryzykiem błędu, więc w międzyczasie mogą się jeszcze mocno zmienić. Warto więc śledzić kolejne doniesienia synoptyków.

