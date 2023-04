Jeszcze zanim szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi zrezygnował ze stanowiska, w Interii opisaliśmy jego pismo ze stycznia 2023 r. W drugiej połowie miesiąca Henryk Kowalczyk apelował do Waldemara Budy o wszczęcie tzw. klauzuli ochrony oraz przywrócenie unijnego cła na zboże z Ukrainy.

Polityk PiS chciał, żeby minister rozwoju zwrócił się do unijnego komisarza ds. rolnictwa - Janusza Wojciechowskiego oraz Valdisa Dombrovskisa, który trzyma pieczę nad unijnym handlem. Od 19 stycznia nie było żadnej decyzji w tej sprawie, zaś Henryk Kowalczyk nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi.

Kiedy kilka dni temu pytaliśmy ministra rozwoju, który zajmuje się cłami, o pismo wysłane przez resort rolnictwa, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Jak się okazuje, Waldemar Buda spełnił jednak prośbę Henryka Kowalczyka. Żeby to zrobić, potrzebował prawie trzech miesięcy. Z informacji Interii wynika, że pismo adresowane do Valdisa Dombrovskisa wysłano w środę, a więc w dniu dymisji szefa resortu rolnictwa.

- Jest kilkanaście firm, które doprowadziły do tego, że mamy (w Polsce - red.) bardzo dużo zboża sprowadzonego z Ukrainy. Chciałbym poznać te firmy, żeby każdy z nas je znał i mógł ocenić, czy było to etyczne działanie, polegające na tym, że nie kupowano zboża od polskich rolników, tylko ściągano je taniej z Ukrainy i doprowadzono do nadpodaży w Polsce - kilka dni temu w Łodzi powiedział Waldemar Buda.

Do tej pory ani oficjalnie, ani nieoficjalnie nie ujawniono listy przedsiębiorców, którzy zarobili na ukraińskim zbożu. Henryk Kowalczyk podał się do dymisji w środę. O wymianie polityka, jak również osłabianiu jego pozycji w rządzie w związku z nadwyżką ukraińskiego zboża jako pierwsza informowała Interia.

PiS chce większego cła

O konieczności interwencji w Unii Europejskiej mówili już nasi rozmówcy, którzy z ramienia PiS i koalicji zajmują się rolnictwem. Chodzi m.in. o byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego czy Jarosława Sachajkę z Kukiz’15.

- Żadna zmiana kadrowa nie da nic, dopóki nie będzie zmian systemowych i programu wspierającego polskich rolników. Problem z ukraińskim zbożem to sprawa, której od początku nie rozwiązano. Nie wiem, czy ktokolwiek ma obecnie receptę na załatwienie kłopotu - w rozmowie z nami przekonywała Teresa Hałas, posłanka i była szefowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". - Tylko racjonalne podejście do rolnictwa, które za chwile może zniknąć, mogłoby coś zmienić. Zmiany kadrowe niewiele dadzą, potrzeba interwencji na poziomie unijnym i konkretnych decyzji - powiedziała.

Zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy, następcą Henryka Kowalczyka ma zostać Robert Telus. Dotychczas polityk PiS był szefem sejmowej komisji rolnictwa. Jeszcze w ubiegłym tygodniu nie palił się do objęcia stanowiska Kowalczyka. Formalnie nazwisko nowego ministra rolnictwa nie zostało jeszcze wskazane przez Zjednoczoną Prawicę.

Jakub Szczepański