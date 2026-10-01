Po cichu liczą na zwycięstwo Gibały. Przegrali, a i tak mogą rozdać karty

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

- Proszę zwrócić uwagę, kto zajmie miejsce Łukasza Gibały w Radzie Miasta - usłyszał od swojego rozmówcy Marcin Fijołek. Chociaż Daria Gosek-Popiołek miała w wyborach na prezydenta Krakowa gorszy wynik od jej konkurentki z Razem, w Nowej Lewicy po cichu liczą na to, że przy nowym prezydencie będą mieli do powiedzenia znacznie więcej niż dotychczas - słyszymy w nowym "Politycznym WF-ie".

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Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała
Łukasz Gibała jest faworytem drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Nowa Lewica liczy, że na jego zwycięstwie skorzystaBeata Zawrzel Reporter

Po pierwszej turze wyborów w Krakowie - poza tym, kto znalazł się w "dogrywce" - uwagę przykuła rywalizacja po lewej stronie politycznej sceny. Tam Aleksandra Owca, kandydatka Partii Razem, zdobyła więcej głosów niż Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Uzyskały one odpowiednio 6,91 i 4,81 proc.

Nowa Lewica przegrała w Krakowie z Razem. "Szukanie winnych trwa"

- Widzimy pewne odbicie w notowaniach Razem i to, że przeskakuje ona Nową Lewicę, nie jest obojętne "dla świata" - ocenił w nowym "Politycznym WF-ie" redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki. Również Marcin Fijołek, prowadzący "Graffiti" w Polsat News, uznał, iż dla struktur Nowej Lewicy taki wynik to "symboliczny cios".

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Marcin Fijołek wypytał w środowisku partii Włodzimierza Czarzastego, czy i w jaki sposób jej lokalne struktury pomagały swojej kandydatce w uzyskaniu jak najlepszego rezultatu podczas wyborów na prezydenta Krakowa.

- Była taka stugębna plotka, że oni tak naprawdę nie zaangażowali się za bardzo, bo Gosek-Popiołek nie do końca jest z dawnego SLD - wyrosła w Razem. Anna Maria Żukowska pisała, że niemałe pieniądze poszły na tę kampanię. Szukanie winnych po lewej stronie trwa - podkreślił w podcaście Interii.

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Przegrali, ale będą rozdawać karty? "Może nawet wywalczymy wiceprezydenta"

Dziennikarz dostał jeszcze jedną odpowiedź "z serca Nowej Lewicy". Jego rozmówca zwrócił uwagę, kto wejdzie w miejsce Łukasza Gibały w Radzie Miasta, jeśli ten zostanie prezydentem, pokonując w drugiej turze Monikę Piątkowską.

- Sprawdziłem: wejdzie Zuzanna Piekarz, która była w Partii Razem, a teraz jest z nią w ostrym konflikcie. Obecnie należy do obozu Nowej Lewicy i sprawi, że to od tej formacji może zależeć bardzo dużo w przebudowanej Radzie Miasta - wskazał Marcin Fijołek.

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Jego rozmówca z Nowej Lewicy zdradził również, jakie zamiary ma jego ugrupowanie, jeśli chodzi o rządy w Krakowie. - Może nawet wywalczymy przy Gibale wiceprezydenta w związku z tym, że zmienia się układ sił - zacytował prowadzący "Graffiti".

Jak wynika z sondażu OGB dla Polsat News i Newsmax, opublikowanego podczas wieczoru wyborczego po zakończonej pierwszej turze wyborów w Krakowie, Łukasz Gibała wygrałby w drugiej turze z Moniką Piątkowską. Niezależny kandydat z komitetu Kraków dla Mieszkańców otrzymałby 57,2 proc. głosów, a jego rywalka popierana przez KO oraz PSL - 38,4 proc. Niezdecydowanych pozostawało 4,4 proc. respondentów.

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