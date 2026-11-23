W skrócie Oskar Szafarowicz opublikował informację o rzekomym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem w Nowym Sączu.

Pełnomocnik Morawieckiego, Paweł Jabłoński, wezwał Szafarowicza do usunięcia wpisu, przeprosin oraz wpłaty 10 tys. zł na Caritas Polska.

Dziennikarz Marcin Fijołek potwierdził, że doniesienia są nieprawdziwe, gdyż w tym czasie nagrywał wywiad z byłym premierem.

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Plotka o rzekomym spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska ma swój początek we wpisie młodego działacza Prawa i Sprawiedliwości Oskara Szafarowicza. Ten w niedzielny wieczór napisał:

"Piątek, 20 listopada 2026 r., godziny mocno popołudniowe. Ekskluzywna restauracja w Nowym Sączu. Zbigniew Jakubas (wpływowy polski biznesmen, m.in. właściciel spółki Newag); Mateusz Morawiecki (były premier, lider podprogowej formacji Rozwój Plus); Donald Tusk (aktualny premier). Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka… Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu".

Na reakcję przedstawicieli byłego premiera nie trzeba było długo czekać.

Plotka o spotkaniu Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Żądanie przeprosin

"Działając jako pełnomocnik Mateusza Morawieckiego, wzywam Pana do natychmiastowego usunięcia dokonanego przez Pana naruszenia dóbr osobistych mojego mocodawcy (...)" - rozpoczął poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

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Jabłoński zażądał usunięcia wpisu oraz pozostałych treści zamieszczonych w tej sprawie (np. odpowiedzi na komentarze innych użytkowników). Szafarowicz w niektórych sugerował, jakoby ze spotkania miały istnieć zdjęcia.

Przedstawiciel Morawieckiego wezwał też do zamieszczenia przeprosin do godz. 21.30 w poniedziałek i wpłaty 10 tysięcy zł na rzecz Caritas Polska.

"W razie niezastosowania się do wezwania w tym terminie skierowany zostanie przeciwko Panu pozew do sądu" - napisał Jabłoński.

Jeszcze niedzielnego wieczoru Szafarowicz prześmiewczo komentował reakcje internautów. "Każdy ma prawo się pomylić - to ludzka rzecz. Tak, jest mi wstyd, zwłaszcza, że kończyłem szkołę średnią z oceną bardzo dobrą z geografii. Nowy Sącz (urokliwe miejsce) to nie Podhale, lecz Kotlina Sądecka. Mea culpa" - pisał.

Doniesienia skomentował też poseł Janusz Cieszyński. Zamieścił we wpisie na X zdjęcie Szafarowicza i opisał je: "Tak wygląda kłamca".

Doniesienia o sensacyjnym spotkaniu Tusk - Morawiecki. Dziennikarz Polsat News: Pudło

Jako pierwszy o rzekomej rozmowie donosił serwis "DoRzeczy", pisząc o "najbardziej sensacyjnej plotce tygodnia".

Nowe światło na sprawę rzucił też dziennikarz Polsat News. Marcin Fijołek skomentował rewelacje młodego działacza, jasno wskazując, że są fałszywe. Okazało się bowiem, że w czasie, gdy Morawiecki miałby być na spotkaniu z Tuskiem, nagrywał wraz z Fijołkiem rozmowę.

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"W ten piątek nagrywaliśmy z Mateuszem Morawieckim do Politycznego WF i ciężko było zgrać termin, bo miał szpitalne historie z żoną i rano, i wieczorem. Więc pudło. Ale spin top" - ocenił Fijołek.



