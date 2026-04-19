Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, praca w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim jest niedozwolona. Osobie, która złamała tę zasadę, grozi utrata prawa do zasiłku chorobowego oraz konieczność zwrotu uzyskanych świadczeń.

Praca na zwolnieniu lekarskim. Od 2027 roku zmiany w ustawie

Od 2027 roku sytuacja ulegnie zmianie. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowych przepisów w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z ust. 1d art. 17 wspomnianego aktu prawnego: "Jeżeli jednak praca zarobkowa w ramach określonego tytułu może być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy, na żądanie ubezpieczonego można nie wystawić zwolnienia od pracy z tego tytułu". Co jednak istotne, w tym przypadku ubezpieczony będzie musiał poinformować płatnika składek o okresie, na który wystawiono mu zwolnienie od pracy z innego tytułu.

Przykładowo - przyjmijmy, że dany ubezpieczony ma dwóch pracodawców i u jednego pracuje fizycznie, a u drugiego umysłowo. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pracę fizyczną, taka osoba będzie mogła uzyskać zwolnienie u pierwszego pracodawcy i jednocześnie nadal pracować u drugiego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Nowe przepisy, nowe problemy. ZUS będzie kwestionował zwolnienia?

Zgodnie z ustaleniami Dziennika Gazety Prawnej, niektórzy eksperci wskazują, że nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich mogą okazać się problematyczne. Przywołano kwestię hipotetycznej sytuacji, w której to dany lekarz pracuje w dwóch szpitalach, jednak w jednym z nich doświadcza mobbingu, a w drugim nie.

Jak jednak wynika ze słów radcy prawnego dr. Marcina Wojewódki, sprawa wydaje się jasna: "W uzasadnieniu do projektu ustawy też wskazano, że możliwość niewystawienia zwolnienia dotyczy wyłącznie sytuacji, w których praca u innego płatnika może być wykonywana ze względu na jej rodzaj. Chodzi więc o odmienność charakteru wykonywanych czynności, a nie o warunki pracy czy też inne okoliczności związane z danym zakładem pracy" - czytamy w artykule DGP.

Dr Marcin Wojewódka wskazuje również możliwość kwestionowania zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mowa tutaj o sytuacjach, w których to ubezpieczony wykonuje w jednym miejscu ten sam rodzaj pracy, na który u innego pracodawcy otrzymał zwolnienie lekarskie.

